獨家／楊祐寧《花兒與少年》疑似走光！竟非第一次　經紀人回應了

周杰倫中國開唱挨轟！歌迷替亡妹完成遺願遭拒　「要求本人到場」

▲歌迷想替亡妹完成遺願看周杰倫演唱會，申請更換觀演人遭拒絕。（圖／周杰倫微博）
▲歌迷想替亡妹完成遺願看周杰倫演唱會，申請更換觀演人遭拒絕。（圖／周杰倫微博）

記者黃雅琪／綜合報導

周杰倫「嘉年華」世界巡迴演唱會如火如荼進行中，卻爆出不通人情的爭議，王姓男子欲將亡妹購買的票更改實名制觀演人，替妹妹完成欣賞演唱會的遺願，提出死亡證明遭到主辦單位拒絕，還被要求「本人到場」才能觀看；被炎上的主辦單位態度堅決，僅願意協助退票處理。

我是廣告 請繼續往下閱讀
王姓男子表示，妹妹在5月因意外去世，生前最大的心願就是親眼看見周杰倫一面，王男想替妹妹完成遺願，前去6月1日在長沙舉行的演唱會，於是向主辦單位大麥網提出更換觀演人的申請，按要求繳交了死亡證明、銷戶證明等文件，最終卻仍被拒絕，網站還要求「本人前往」，引爆爭議。

▲周杰倫歌迷提出妹妹死亡證明，主辦單位大麥網仍拒絕受理申請。（圖／微博）
▲周杰倫歌迷提出妹妹死亡證明，主辦單位大麥網仍拒絕受理申請。（圖／微博）
▲周杰倫演唱會主辦單位大麥網態度強硬。（圖／微博）
▲周杰倫演唱會主辦單位大麥網態度強硬。（圖／微博）
主辦單位「大麥網」道歉回應：「客服接到哥哥反饋後，沒有正確理解哥哥的意思，沒有體會到哥哥希望幫助妹妹完成心願的心情，過程中多有疏漏，僅經簡單多方溝通後，按照項目實名制規則要求，拒絕了用戶更換觀演人的訴求，改為免費退票處理，整個過程教條、死板，在哥哥悲痛的心情上再添傷害，雖有努力，但最終是未能幫助哥哥完成真正的心願，對此我們表示深深的歉意和萬分的慚愧。」結果依然只能辦理退票，無法完成申請內容。

更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁  

想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道  

周杰倫演唱會「5400元看嘸」！粉絲怒譙全程面壁　官方回應了

周杰倫大陸開唱「台上淚崩」！被歌迷一番話逼哭：以後不准講了

江蕙引退9年！周杰倫送「母親節大禮」　她笑曝周董目的：愛你唷

Energy勁敵南拳媽媽動向曝光！彈頭靠周杰倫這首歌　收7位數版稅

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生