周杰倫中國開唱挨轟！歌迷替亡妹完成遺願遭拒 「要求本人到場」
周杰倫「嘉年華」世界巡迴演唱會如火如荼進行中，卻爆出不通人情的爭議，王姓男子欲將亡妹購買的票更改實名制觀演人，替妹妹完成欣賞演唱會的遺願，提出死亡證明遭到主辦單位拒絕，還被要求「本人到場」才能觀看；被炎上的主辦單位態度堅決，僅願意協助退票處理。
記者黃雅琪／綜合報導
王姓男子表示，妹妹在5月因意外去世，生前最大的心願就是親眼看見周杰倫一面，王男想替妹妹完成遺願，前去6月1日在長沙舉行的演唱會，於是向主辦單位大麥網提出更換觀演人的申請，按要求繳交了死亡證明、銷戶證明等文件，最終卻仍被拒絕，網站還要求「本人前往」，引爆爭議。
主辦單位「大麥網」道歉回應：「客服接到哥哥反饋後，沒有正確理解哥哥的意思，沒有體會到哥哥希望幫助妹妹完成心願的心情，過程中多有疏漏，僅經簡單多方溝通後，按照項目實名制規則要求，拒絕了用戶更換觀演人的訴求，改為免費退票處理，整個過程教條、死板，在哥哥悲痛的心情上再添傷害，雖有努力，但最終是未能幫助哥哥完成真正的心願，對此我們表示深深的歉意和萬分的慚愧。」結果依然只能辦理退票，無法完成申請內容。
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