賴清德520演說「2句話」釀嚴重後果？郭正亮嘆：善意沒法推了
賴清德、蕭美琴520宣誓就職第16任總統、副總統。賴清德隨後發表就職演說，他以「打造民主和平繁榮的台灣」為題，演說中提到，依我憲法，中華民國與中華人民共和國互不隸屬，遭批「新兩國論」。對此，前立委郭正亮表示，演說內容提及「希望中國正視中華民國存在的事實」、「中華民國和中華人民共和國互不隸屬」，這兩段話就定位了是兩國論，讓善意沒辦法推了。
記者王德蓉／綜合報導
郭正亮21日在節目《盧秀芳辣晚報》中表示，從去年AIT羅森伯格來台灣，所有的基調都是穩住現狀，且陸委會在賴清德就職演說前約2、3週，釋放出的訊息也是說賴清德的基調就是穩定現狀、兩岸能和平共榮，但怎麼最後出來變成這樣？郭正亮坦言，「通常這種稿子撰寫的過程，都是有很多方面提供部分的段落，最後就會去衡量，然後組成一個A、B版，美國都一定要知道的，賴清德講這個版本就是在講你的信念，有考慮過大陸的感受嗎？」
郭正亮分析賴清德演說，「『希望中國正視中華民國存在的事實』，怎麼會有這種句子呢？難道中華民國不是中國嗎？那中華民國是什麼？這句話講完，才說可以從旅遊觀光開始，大陸已經開小門給你了，結果賴清德又把他拉回去政治前提，你講這個就讓善意沒辦法推了，接下來又講到中華民國和中華人民共和國互不隸屬，他說是跟著蔡英文，但後來蔡英文把它改成兩岸互不隸屬，不是兩國互不隸屬。」
郭正亮表示，「這兩段話就定位了是兩國論，然後政治問題要先正視，不然沒有這樣的對等尊嚴之下，交流是不穩定的，美國放行的轉折點就是中俄聯手，結果美國就換成打台灣牌。」