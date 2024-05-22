人緣太差？公牛拒絕和湖人交易 美媒：不想讓詹皇威脅喬丹大紀錄
根據NBA記者Eric Pincus今（22）日在節目上透露，芝加哥公牛拒絕在休賽季和洛杉磯湖人進行任何交易，先前曾傳出湖人想要交易回「禿曼巴」Alex Caruso，但Eric Pincus表示公牛老闆不會想要跟湖人進行交易，原因是公牛老闆不想給「詹皇」Lebron James任何幫手，好讓他來持續達成在NBA的任何成就，讓Lebron James威脅到Michael Jordan（喬丹）在NBA所創下的紀錄。
記者吳政紘/綜合報導
在過去湖人和公牛都是聯盟強隊，因此兩隊也很少做出交易，兩隊上一次交易要追溯到2016年，當時公牛為了清掉西班牙控衛Jose Calderon，和湖人達成交易，以Jose Calderon和兩個選秀權，換回在2011年被湖人選中的Ater Majok的簽約權。
各隊拒絕交易 湖人寸步難行
Eric Pincus在直播節目中表示，公牛不是一支會頻繁交易的球隊，公牛高層屬於比較保守的球隊，因此他們不會做出任何冒險的交易，總之他們就是不會將任何人交易至湖人，幫助Lebron James取得更多成就。
而先前根據 《The Athletic》記者Sam Amico透露，克里夫蘭騎士老闆Dan Gilbert也不想將當家球星Donovan Mitchell交易至湖人幫助Lebron James，這樣看來，湖人想要在休賽季補強球隊陣容，可說是寸步難行。
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