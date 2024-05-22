中捷砍人案「10大英雄」曝！合作壓制3刀男　傘哥打錯人眾幫補血

7-11、全家發錢了！結帳記得領「7元購物金」　還送水、5元可樂果

▲7-11、全家取件送購物金優惠月底加碼！7-11門市取包裹前先報會員序號，選擇台南、高雄、屏東地區門市取件多送7元購物抵用券。（示意圖／記者林調遜攝）
▲7-11、全家取件送購物金優惠月底加碼！7-11門市取包裹前先報會員序號，選擇台南、高雄、屏東地區門市取件多送7元購物抵用券。（示意圖／記者林調遜攝）

記者鍾怡婷/綜合報導

7-11、全家取件送購物金優惠月底加碼！全家限定通路，只要在包裹到店兩天內，到門市取貨即送5元購物金，以小白單序號方式發送，拿到手可千萬別直接扔掉，並且「會員限定」取件時先刷會員，就送可樂果5元兌換券；7-11則是自5月15日起，取包裹前先報會員序號，選擇台南、高雄、屏東地區門市取件多送7元購物抵用券。除了月底加碼的購物金外，還可以參加5月份取件優惠，全家會員到門市取件領包裹即可獲得50元購物金，7-11包裹取件集點活動，可換免費純水、衛生紙，活動只到5月28日，有點數還沒兌換的可得抓緊腳步。

我是廣告 請繼續往下閱讀
🟡7-ELEVEN

📍指定門市領包裹，加碼送7點購物金
即起至5月31日，限定台南高雄、屏東地區門市取件，提早刷會員條碼送7元購物金，序號有限送完為止。提醒民眾，每筆交易最多提供5組序號，若有超過5件包裹記得要分開領取，以免損失購物金。

▲7-11即起至5月31日，限定台南高雄、屏東地區門市取件，提早刷會員條碼送7元購物金，序號有限送完為止。（圖／7-11提供）
▲7-11即起至5月31日，限定台南高雄、屏東地區門市取件，提早刷會員條碼送7元購物金，序號有限送完為止。（圖／7-11提供）
📍全台門市領包裹集點，3點送獎品

7-11包裹取件集點活動進入尾聲，5月28日前取件包裹可集點，1件包裹就送1點，集滿3點免費兌換瓶裝純水（價值20元）、集4點免費換30元購物金，並且購物金「免低消即可使用」，有點數還沒兌換的可千萬別忘記了，商品數量有限，換完為止。此活動也是會員限定，因此領包裹結帳前，一定要先請店員刷會員條碼，才能成功集點。

◾3點：免費換UNI Water純水550ml
◾4點：免費換30元7-11購物金抵用券
◾6點：免費換60元7-11運費免運券
◾12點：免費換五月花舒敏厚棒抽取式衛生紙1串

▲7-11開跑中的「包裹安心取集點活動」就是即起至5月28日前，每筆取件贈1點活動點數，只要集滿4點就可以領取30元購物金，集滿12點還可以選擇兌換五月花抽取式衛生紙一串。（圖／7-11提供）
▲7-11開跑中的「包裹安心取集點活動」就是即起至5月28日前，每筆取件贈1點活動點數，只要集滿4點就可以領取30元購物金，集滿12點還可以選擇兌換五月花抽取式衛生紙一串。（圖／7-11提供）
🟡全家便利商店

📍指定通路2天內領包裹，送5元購物金
全家自5月22日起至6月4日，於活動期間內完成指定通路的早鳥取貨，也就是包裹到店前兩天完成取貨，即可獲得全家購物金5元序號，限量10萬組，送完為止，本次購物金雖沒有「低消限制」，不過僅限於指定通路。

也就是購買以下平台的網購商品，才有早鳥取貨送購物金優惠，好賣+(常溫/冷凍)、屈臣氏蝦皮賣場、生活市集(常溫/冷凍)、pazzo、meier.q、mercci22、mouggan、UR living、nagumo miyuki。

▲全家自5月22日起至6月4日，於活動期間內完成指定通路的早鳥取貨，也就是包裹到店前兩天完成取貨，即可獲得全家購物金5元序號。（圖／全家提供）
▲全家自5月22日起至6月4日，於活動期間內完成指定通路的早鳥取貨，也就是包裹到店前兩天完成取貨，即可獲得全家購物金5元序號。（圖／全家提供）
📍全家會員取貨送5元可樂果兌換券
全家自5月15日起至31日，取貨當下出示會員條碼或手機號碼，並完成包裹取貨即贈送「Mini可樂果5元兌換券一張」單筆交易取6件包裹，僅提供5組兌換序號，也就是說超過5個包裹，可以分批領取。

結帳48小時內，系統會派發兌換券至全家APP會員帳戶，可至「全家APP」點選「酷碰券」兌換使用。

▲全家自5月15日起至31日，取貨當下出示會員條碼或手機號碼，並完成包裹取貨即贈送「Mini可樂果5元兌換券一張」。（圖／全家提供）
▲全家自5月15日起至31日，取貨當下出示會員條碼或手機號碼，並完成包裹取貨即贈送「Mini可樂果5元兌換券一張」。（圖／全家提供）
📍全家門市取件送50元
全家自5月6日至5月31日，會員到門市取件領包裹，取件時先出示會員條碼或會員手機號碼，並完成包裹取件即可獲得50元購物金，一個包裹可獲得一組序號，單筆交易最多提供5組購物金序號，建議若是有6個以上包裹，分次領取才不會錯過購物金。

結帳48小時內，系統會派發50元購物金到全家APP會員帳戶，打開「全家APP」點選「酷碰券」即可兌換使用。50元購物金單筆結帳滿300元可折抵一張，期限到今年6月3日，限量20萬組。

▲全家5月6日起領包裹取件，會員加送50元購物金。（圖／業者提供）
▲全家5月6日起領包裹取件，會員加送50元購物金。（圖／業者提供）

7-11咖啡6折爽喝！今起拿鐵加9元多一杯　可樂買一送一、奶茶29元

全家霜淇淋有對手！超商一招吃「19元香草霜淇淋」：比買1送1便宜

今起搶優惠！7-11寄杯拿鐵「第2杯20元」　再睡5分鐘奶茶買一送一

今起拿鐵買一送一！7-11摩卡第2杯10元　這家寄杯買5送5送衛生紙

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞