7-11、全家發錢了！結帳記得領「7元購物金」　還送水、5元可樂果

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📍指定門市領包裹，加碼送7點購物金
即起至5月31日，限定台南高雄、屏東地區門市取件，提早刷會員條碼送7元購物金，序號有限送完為止。提醒民眾，每筆交易最多提供5組序號，若有超過5件包裹記得要分開領取，以免損失購物金。
📍全台門市領包裹集點，3點送獎品
7-11包裹取件集點活動進入尾聲，5月28日前取件包裹可集點，1件包裹就送1點，集滿3點免費兌換瓶裝純水（價值20元）、集4點免費換30元購物金，並且購物金「免低消即可使用」，有點數還沒兌換的可千萬別忘記了，商品數量有限，換完為止。此活動也是會員限定，因此領包裹結帳前，一定要先請店員刷會員條碼，才能成功集點。
◾3點：免費換UNI Water純水550ml
◾4點：免費換30元7-11購物金抵用券
◾6點：免費換60元7-11運費免運券
◾12點：免費換五月花舒敏厚棒抽取式衛生紙1串
🟡全家便利商店
📍指定通路2天內領包裹，送5元購物金
全家自5月22日起至6月4日，於活動期間內完成指定通路的早鳥取貨，也就是包裹到店前兩天完成取貨，即可獲得全家購物金5元序號，限量10萬組，送完為止，本次購物金雖沒有「低消限制」，不過僅限於指定通路。
也就是購買以下平台的網購商品，才有早鳥取貨送購物金優惠，好賣+(常溫/冷凍)、屈臣氏蝦皮賣場、生活市集(常溫/冷凍)、pazzo、meier.q、mercci22、mouggan、UR living、nagumo miyuki。
📍全家會員取貨送5元可樂果兌換券
全家自5月15日起至31日，取貨當下出示會員條碼或手機號碼，並完成包裹取貨即贈送「Mini可樂果5元兌換券一張」單筆交易取6件包裹，僅提供5組兌換序號，也就是說超過5個包裹，可以分批領取。
結帳48小時內，系統會派發兌換券至全家APP會員帳戶，可至「全家APP」點選「酷碰券」兌換使用。
📍全家門市取件送50元
全家自5月6日至5月31日，會員到門市取件領包裹，取件時先出示會員條碼或會員手機號碼，並完成包裹取件即可獲得50元購物金，一個包裹可獲得一組序號，單筆交易最多提供5組購物金序號，建議若是有6個以上包裹，分次領取才不會錯過購物金。
結帳48小時內，系統會派發50元購物金到全家APP會員帳戶，打開「全家APP」點選「酷碰券」即可兌換使用。50元購物金單筆結帳滿300元可折抵一張，期限到今年6月3日，限量20萬組。