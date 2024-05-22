小禎連丟2節目主持棒！轉戰網路「挑戰直播帶貨」 現況曝光
女星小禎（胡盈禎）性格直率幽默，手中有不少節目主持，高峰時期一次接有4個節目，然而近來卻陸續傳出收攤，她也將重心轉往網路，不時會在社群平台上和粉絲分享生活，更積極經營直播帶貨和網路節目，仍舊擁有超高人氣。
記者吳昕蓓／綜合報導
根據《鏡週刊》報導，小禎原先手上握有4個節目，分別為《姊妹讚出來》、《聽媽媽的話》、《食尚玩家 魚肉鄉民》、《今晚開讚吧》，但今年（2024）初《今晚開讚吧》無預警收攤，另一方面，小禎在《食尚玩家 魚肉鄉民》主持2年，搭檔還從小賴改為弟弟胡釋安，但收視率都沒有起色，最後還是交出主持棒。
儘管少了幾個節目，小禎仍不得閒，在YT頻道主持美妝網路節目《女神在線》，3月開始更挑戰直播帶貨，儘管是一張白紙，沒有相關經驗，但小禎過去經常接廣告、業配，因此上手很快，被問到跟直播主合作是否會緊張，她也自信表示不會，直言看別人互動會覺得過程很有趣，偶爾會關注。
不僅如此，小禎也透露，比起主持多個電視台節目，時間較不彈性，每天都很忙碌，如今1個月只需要進棚錄影1天，她也多出更多時間能夠陪伴家人。事實上，小禎前陣子生活忙碌，似乎也影響到健康，4月才發文透露自己得了B型流感，感染之後發現比新冠肺炎還要痛苦300倍，讓粉絲擔心不已，所幸如今身體已經恢復。
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