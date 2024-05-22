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整肅「網路富二代」！中國嚴禁「炫富拜金」　分析：防貧富對立

▲中國社交平台近來公告從嚴打擊炫富拜金。圖為一名中國男子坐在精品名牌展示品前。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國社交平台近來公告從嚴打擊炫富拜金。圖為一名中國男子坐在精品名牌展示品前。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴／綜合報導

騰訊、抖音、微博等各大中國社群平台近日發出公告，強調從嚴打擊「炫富拜金」等不良內容，只要不當曬豪宅、豪車、現金、奢侈品，炫耀自己是富二代、土豪，都可能遭到清理與封禁。有分析指出，中國正值經濟下行、年輕人失業率攀升之際，炫富恐凸顯相對剝奪感，並激化貧富對立。

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綜合中國媒體報導，騰訊、抖音、快手、微博、b站、小紅書等社交平台，15日同步發佈公告稱，針對近期網路上出現的「奢靡浪費」、「炫富拜金」等問題，各平台從嚴打擊用戶散佈攀比享樂、幻想暴富等價值觀不正的內容，並已著手清理數千條不良訊息，甚至封禁違規帳號。

其中，抖音通報，5月1至7日處置不良價值觀訊息4701條，處置帳號11個；小紅書近兩週清理4273篇違規筆記，關閉違規帳號383個；微博清理不良價值導向內容1100餘條，對27個違規帳號視程度予以階段性禁言直至關閉帳號處置。

微博管理員列舉多項不良價值導向內容，包括以「最貴、天價」等噱頭炒作豪車、豪宅，或炫耀高額收入，炒作「二代家庭」、「土豪朋友」等博流量 文案，甚至凸顯「底層群體掙扎生存」等階級對立的不良訊息。

《美國之音》報導指出，中國社群平台早已嚴禁炫富多。公開資料顯示，中國網信辦自2021年啟動的全國性網路「清朗」行動，早就將「炫富拜金」列入重點整治內容，但成效似乎有限。各大社群平台仍充斥著因「炫富」走紅的博主，不過多數網友對炫富早已見怪不怪，但因難辨真假，也有人不滿失控的炫富現象，因此支持肅清。

有一名北京不願具名的自媒體人士向《美國之音》表示，拜金不符合不符中國的主流價值，因此她支持管控拜金和享樂主義的散佈，才不致引發社會內部的緊張。

另外一名杭州的賴先生則坦言，炫富是個人自由，不過大多人「炫富」多是劇本包裝的帶貨策略，用以收割崇拜有錢人的觀眾的錢。 他認為，價值觀偏差或比例失衡是當局出手封鎖炫富的原因，「因為（暴富）這個人設變到短影音平台上面，很生活化、滲透率很高、影響力很大的平台，可能出現的比例高於社會真實的比例，你（觀眾）可能對貧富的結構有偏頗的認知。」

賴先生進一步稱，白手起家雖勵志，但負面影響是炒作「一夜致富」恐誤導人們，特別是未成年人，為快速致富而誤入歧途，如投機取巧或循不正當手段謀財，將造成社會不良風氣 。

美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元表示，中國的炫富現象十分嚴重，因多數人清楚中國社會的貧富差距大，脫貧不易、致富更難，而且看到別人富、自己窮的相對剝奪感也不能歸咎政府，只能藉由網紅、大V的炫富，追求「想像的財富」。

葉耀元指出，炫富全世界皆然，但中國之所以出手整治恐因其悖離習近平的「共同富裕」方針，也催化經濟滑坡下，社會的相對剝奪感，恐引發民怨積累，「中國現在經濟遲緩，對於年輕人來說，沒有辦法翻身的這些貧窮階級，可能因為這樣的炫富，而造成他的相對剝奪感越來越高，長此以往，把憤怒集中在對於政府的不滿上面。」

中華經濟研究院助研究員王國臣也分析，人均所得與所得中位數差距擴大，顯示貧富差距加劇，習近平主張的「共同富裕」反而更像是「共同貧窮」，因此炫富群起之下，相對剝奪感也會增加。但他認為管制炫富恐無助提振中國經濟，「通貨緊縮、消費低迷（的困局下），現在真的有錢消費的也就是這些在炫富的有錢階級吧！」

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