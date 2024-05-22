MLB／Gleyber Torres3分砲！牛棚又放火 洋基3:6不敵水手吞2連敗
MLB紐約洋基今（22）日在主場迎戰西雅圖水手，水手靠著先發投手Bryan Woo主投6局，送出7K無失分表現技壓洋基投手群，雖然洋基在7局下給予反擊，靠著Gleyber Torres掃出3分砲追分，但後續局數無法再有攻勢與牛棚放火，終場洋基就以3:6不敵水手苦吞近期2連敗，水手則是拿下2連勝。此外本場水手能獲勝的關鍵，除了Bryan Woo先發好投外，31歲老將Dylan Moore則是貢獻單場雙響砲。
記者張志宇/綜合報導
水手這一場在3局率先發動攻勢，靠著第9棒Dylan Moore在得點圈情況下，掃出一發左外野2分砲幫助球隊先馳得點，雙方前5局打完由水手取得領先。
來到7局上水手攻勢再起，先是靠著Ty France掃出左外野陽春砲擴大領先，隨後Dylan Moore得點圈敲出適時安打再攻下1分。但洋基也在7局下給予反擊，靠著Gleyber Torres掃出3分砲，將比分追至3:4。
本場水手除了Bryan Woo繳出優質先發外，Dylan Moore也是水手獲勝的關鍵，Dylan Moore今共計4次打擊，掃出3安、包括兩發全壘打貢獻4分打點。
洋基後援放火 苦吞2連敗
此戰洋基一度將分差追至1分差，但無奈後援投手Clayton Andrews、Nivk Burdi提油救火，在8局與9局分別遭到Luke Raley與Dylan Moore陽春砲狙擊失掉2分，終場洋基就以3:6不敵水手。
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