影／Jaylen Brown超狂三分續命！塞爾提克神奇追平溜馬逼入延長賽
（11:02更新）NBA美國職籃季後賽，今（22）日波士頓塞爾提克和印第安納溜馬迎來東區決賽G1，塞爾提克和溜馬在第四節互咬比分，Jaylen Brown在第四節讀秒，塞爾提克落後三分時，在底線被守死的情況下，投進超神三分球，幫助塞爾提克以117:117追平比分，隨後溜馬最後一擊沒能把握住，比賽進入延長賽。最後延長賽溜馬以128:133不敵塞爾提克。
記者吳政紘/綜合報導
塞爾提克對溜馬一戰，溜馬在第四節剩下10秒時，手握117:114三分領先，Jaylen Brown先是靠著防守將球權要回，隨後在底線被守住的情況下，果斷出手三分命中，幫助塞爾提克117:117追平比分，隨後溜馬最後一擊沒進，比賽進入延長賽。
此役一開始塞爾蒂克就展現出主場優勢，先是Jayson Tatum抄截後交給快攻灌籃Jaylen Brown，接著老將Al Horford的封阻，加上Jrue Holiday、Derrick White、Horford後續的投籃命中，綠衫軍直接打出一波12比0的開局。
不過溜馬暫停回來後找回進攻節奏，靠著Pascal Siakam、Andrew Nembhard、Myles Turner進球，之後再靠著板凳球員Obi Toppin單節貢獻11分，首節塞爾提克小幅領先。
但第二節，溜馬在Tyrese Haliburton和Siakam等人穿針引線下追平比數，半場結束時雙方也戰成64:64平手。第三節塞爾提克也緊追不捨，直到第四節末段，溜馬發生失誤，Jaylen Brown投進致命三分，也追平比數，並且在延長賽以133:128贏球。
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