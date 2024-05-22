曾任多家壽險獨董！金融監理能否鐵面無私？彭金隆：全力做好分際
金管會新任主委彭金隆今（22）日首度赴立法院財政委員會進行業務報告，不過，由於彭金隆曾擔任過宏泰人壽、台灣人壽、中信產險、台銀人壽等獨董，還有中國人壽（現改名凱基人壽）董事，藍綠立委都有質疑新任金管會主委的獨立性，金融監理能否做到鐵面無私？對此，彭金隆強調，應該不會有這個問題，行政機關依法行政，「我現在擔任金管會的角色，我一定全力做好這個分際」。
記者顏真真／台北報導
民進黨立委賴惠員今日就質詢彭金隆，曾擔任宏泰人壽．中國人壽、台銀人壽、台灣人壽、中信產險獨董辭，你跟業界的關聯性、互動這麼直接，未來會不會面臨業界壓力？彭金隆則回應表示，這應該是不會有這個問題， 因為其實站在一個行政機關，依法行政 ，「我現在擔任金管會的角色，我一定全力做好這個分際。」
國民黨立委賴士葆質詢也提到，外面對新主委評價都不錯，你當教授時常替業界出點子，替他們解決問題，也因為你跟業界關係很好，你當金管會主委，業界放鞕炮，特別是保險業，現要你要管人家，要當一個被討厭的人，大家擔心金融監理上，你能否做到真正的鐵面無私？你心情怎麼調整？彭金隆表示，「我會接下這個工作，當然，心情已經調整」。