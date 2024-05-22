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曾任多家壽險獨董！金融監理能否鐵面無私？彭金隆：全力做好分際

▲由於曾擔任多家壽險獨董及董事，今（22）日立法院財委會有立委詢問新任金管會主委彭金隆能否做到監管鐵面無私？彭金隆表示，會全力做好分際。（圖／記者顏真真攝）
▲由於曾擔任多家壽險獨董及董事，今（22）日立法院財委會有立委詢問新任金管會主委彭金隆能否做到監管鐵面無私？彭金隆表示，會全力做好分際。（圖／記者顏真真攝）

記者顏真真／台北報導

金管會新任主委彭金隆今（22）日首度赴立法院財政委員會進行業務報告，不過，由於彭金隆曾擔任過宏泰人壽、台灣人壽、中信產險、台銀人壽等獨董，還有中國人壽（現改名凱基人壽）董事，藍綠立委都有質疑新任金管會主委的獨立性，金融監理能否做到鐵面無私？對此，彭金隆強調，應該不會有這個問題，行政機關依法行政，「我現在擔任金管會的角色，我一定全力做好這個分際」。

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民進黨立委賴惠員今日就質詢彭金隆，曾擔任宏泰人壽．中國人壽、台銀人壽、台灣人壽、中信產險獨董辭，你跟業界的關聯性、互動這麼直接，未來會不會面臨業界壓力？彭金隆則回應表示，這應該是不會有這個問題， 因為其實站在一個行政機關，依法行政 ，「我現在擔任金管會的角色，我一定全力做好這個分際。」

國民黨立委賴士葆質詢也提到，外面對新主委評價都不錯，你當教授時常替業界出點子，替他們解決問題，也因為你跟業界關係很好，你當金管會主委，業界放鞕炮，特別是保險業，現要你要管人家，要當一個被討厭的人，大家擔心金融監理上，你能否做到真正的鐵面無私？你心情怎麼調整？彭金隆表示，「我會接下這個工作，當然，心情已經調整」。

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