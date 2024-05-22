梅雨鋒面帶來降雨！石門水庫進帳270萬噸水量 蓄水率回升至32%
從昨（21）日起有不少縣市大雨特報，尤其是北部地區，這波梅雨鋒面為北部地區帶來降雨，也讓水庫進帳不少。北水分署今日表示，石門水庫集水區降雨合計3天有19.4毫米，預估可以為水庫增加270萬噸水量。另新竹寶山、寶二水庫合計降雨10毫米，可為這兩個水庫增加約20萬噸水量。
記者魏妤庭／台北報導
北水分署指出，石門水庫早上7點水位為223.96公尺，蓄水量6604萬噸，隨著這3天的降雨，使蓄水率回升到32.2%，自5/20起淨蓄水量增加106萬噸。新竹寶山、寶二水庫系統則是至早上7點為止，蓄水量約2000萬噸，蓄水率回升至54.8%。
根據氣象資料分析顯示，近期梅雨鋒面仍可能降雨，將加強守視透過節水操作及加強引水，讓水庫穩定供水。人工增雨規劃則視天候條件適當激動實施，增加水庫集水區降雨機率。
由於今（2024）年一期稻作正在抽穗期，農民關心供灌問題，分署已經完成一期供灌目標，除了優先使用河川、埤塘水源供灌外，也與農水署桃園、石門管理處規劃抽穗期6月供水量為3700萬噸，並依照近期降雨挹注及農作用水需求，每週採滾動檢討方式節水供灌。