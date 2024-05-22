呂秋遠轟白藍立委多是丁春秋、岳不群！「擴權叛國不值得藐視？」

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1.他們可以任意把政府官員，不論是行政、監察與司法官員，都可以叫過來罵。即便是機密事項，也不能不說、不能請假，不能反問，不能拒絕提供資料，不然就會移送地檢署偵辦。
2.對於一般企業、團體、民眾，他們可以任意索要公司、個人機密資料，也可以要求到立委前說明，不去不給，就要罰鍰，而且可以連續處罰。
呂秋遠律師直言，這種違憲、擴權的法案，不用經過討論、不用經過委員會審查，直接以多數碾壓所有的反對意見，這就是所謂的「國會改革」法案？其實，這種立法品質、內容與程序，已經不能稱得上是法律，品質低劣、內容邪惡、程序黑箱，即便三讀通過，也注定會被憲法法院宣告違憲。
呂秋遠律師進一步指出，這麼多人冒著大雨、趕著下班、熬夜守候，在炎熱的深夜裡，被院內的國民黨、民眾黨立委嘲笑。為了什麼？因為藐視這個「國會」。
呂秋遠律師痛批，這個充斥著岳不群、丁春秋之流的國會，他們正在浪費我們的納稅錢，徒勞無功的證明自己在擴權叛國，難道不值得藐視？
呂秋遠律師強調，現場有高中生、大學生、同志、異性戀、情侶、夫妻、年輕人、老年人，以及像我們一樣的中年人。「我們知道這項法案終將被宣告違憲，但不忍心民主被這些人糟蹋。他們在立法院裡，浪費我們的納稅錢，我們只能把憤怒的聲音，送進裡面」，「從今以後，藐視這個白藍國會，算我一份」。