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台南人嗨了！旭集將進駐新光新天地　饗賓集團證實：也可能是饗饗

▲和食料理Buffet「旭集和食集錦」傳出進駐台南新光三越新天地，業者首度回應確有此事，但還在評估洽談中，也有可能會是饗饗進駐，並且首度證實旭集或饗饗也將進駐南紡購物中心。（圖／饗賓餐旅提供）
▲和食料理Buffet「旭集和食集錦」傳出進駐台南新光三越新天地，業者首度回應確有此事，但還在評估洽談中，也有可能會是饗饗進駐，並且首度證實旭集或饗饗也將進駐南紡購物中心。（圖／饗賓餐旅提供）

記者葉盛耀/綜合報導

近日網友們瘋傳消息，指饗賓餐旅集團旗下的日式料理Buffet品牌「旭集」將進駐台南新光三越新天地的6樓，台南網友們無不期待。而饗賓餐旅集團也首度證實，指出該合作還在洽談當中，除了旭集也有可能為饗饗，尚在評估當中。並首度鬆口，南紡購物中心也將有Buffet品牌，同樣是旭集或是饗饗將會進駐。

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最先披露消息的臉書粉專「台南式 Tainan Style」提到，旭集將於進駐台南新光三越新天地（西門店）的6樓，該文目前已引起1000多則留言討論，也於PTT受到網友們熱烈討論，綜合網友回應，除了表示期待之外，也有人提到，進駐台南需與其他深耕多年的吃到飽餐廳勁敵比拼，包含桂田酒店的阿力海百匯餐廳，其每人餐價為午餐1180元+10%～假日全日1580元10%，吃得到烤牡蠣、松葉蟹腳、鮑魚、干貝之外，還有吃得到半隻龍蝦煮出的粥品。

另外還有位在台南南紡購物中心內的漢來海港自助餐廳，餐價為最低下午餐730元+10%～假日午、晚餐1180元+10%，同樣主打多樣的生猛海鮮，人氣菜餚包含烤鮮魚、壽司、生魚片、德國豬腳、掛爐烤鴨、牛肉湯等。

▲台南的南紡購物中心內的漢來海港自助餐廳，同樣也是在地人氣吃到飽品牌。（圖／業者提供）
▲台南的南紡購物中心內的漢來海港自助餐廳，同樣也是在地人氣吃到飽品牌。（圖／業者提供）
事實上，饗賓餐旅集團旗下有四大人氣Buffet品牌，包含創下史上最高餐價的「饗AJoy」、「旭集」、「饗饗」與「饗食天堂」，皆各自有擁護者，其中的旭集與饗饗更是訂位難度最高。旭集標榜九大和食名店區，尤其著重海鮮，強調是遍尋日本北海道、鄂霍次克海、廣島、九州、太平洋、地中海、澎湖、宜蘭等各式生猛食材，根據業者調查，以往民眾必吃的菜色包含現煎干貝，經常被顧客一次吃掉10幾顆，人氣菜色還有生魚片、當日現燙蝦蟹、帝王蟹味噌湯，與有整顆鮑魚的土瓶蒸等菜色。信義店、天母店、中茂店、竹北遠百店、義享店共5家分店。

饗饗則標榜日式、中式與異國料理兼備，分有八大餐區，並秉持理念「一餐區、一名店」與「一角落、一景致」，饗饗全台共有兩分店，且大多選擇開在高樓層，信義店位在微風信義46樓，新莊店則在全新商辦大樓「宏匯i-Tower」39樓。將近200道菜色，鮑魚粥、牛肉湯、煎干貝、羊排、草蝦以及松葉蟹等各式蟳蟹，是必吃菜色。

▲饗賓餐旅集團旗下的饗饗，與旭集同樣都是超人氣Buffet品牌。（圖／饗賓集團提供）
▲饗賓餐旅集團旗下的饗饗，與旭集同樣都是超人氣Buffet品牌。（圖／饗賓集團提供）
「旭集」與「INPARADISE饗饗」的餐價為平日下午餐時對最低，只要990元＋10%就能吃到最高則為假日晚餐1990元＋10%。針對外傳將有兩大Buffet品牌插旗台南一事，饗賓餐旅保守表示:「新光三越台南新天地與南紡購物中心確實正進行buffet品牌之洽談與評估事宜。」預估的開幕時間，饗賓集團也尚未鬆口，僅表示應該無法在今年完成。記者初估，因新光三越小西門已有饗食天堂，因此此次插旗台南肯定是「旭集」與「饗饗」將進駐，且以經營角度來看，該是兩品牌各霸一處，總之，不論是誰進駐哪一個百貨，對於台南的吃到飽粉絲們來說，都將是一大好消息。

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