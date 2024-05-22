台南人嗨了！旭集將進駐新光新天地　饗賓集團證實：也可能是饗饗

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另外還有位在台南南紡購物中心內的漢來海港自助餐廳，餐價為最低下午餐730元+10%～假日午、晚餐1180元+10%，同樣主打多樣的生猛海鮮，人氣菜餚包含烤鮮魚、壽司、生魚片、德國豬腳、掛爐烤鴨、牛肉湯等。
事實上，饗賓餐旅集團旗下有四大人氣Buffet品牌，包含創下史上最高餐價的「饗AJoy」、「旭集」、「饗饗」與「饗食天堂」，皆各自有擁護者，其中的旭集與饗饗更是訂位難度最高。旭集標榜九大和食名店區，尤其著重海鮮，強調是遍尋日本北海道、鄂霍次克海、廣島、九州、太平洋、地中海、澎湖、宜蘭等各式生猛食材，根據業者調查，以往民眾必吃的菜色包含現煎干貝，經常被顧客一次吃掉10幾顆，人氣菜色還有生魚片、當日現燙蝦蟹、帝王蟹味噌湯，與有整顆鮑魚的土瓶蒸等菜色。信義店、天母店、中茂店、竹北遠百店、義享店共5家分店。
饗饗則標榜日式、中式與異國料理兼備，分有八大餐區，並秉持理念「一餐區、一名店」與「一角落、一景致」，饗饗全台共有兩分店，且大多選擇開在高樓層，信義店位在微風信義46樓，新莊店則在全新商辦大樓「宏匯i-Tower」39樓。將近200道菜色，鮑魚粥、牛肉湯、煎干貝、羊排、草蝦以及松葉蟹等各式蟳蟹，是必吃菜色。
「旭集」與「INPARADISE饗饗」的餐價為平日下午餐時對最低，只要990元＋10%就能吃到最高則為假日晚餐1990元＋10%。針對外傳將有兩大Buffet品牌插旗台南一事，饗賓餐旅保守表示:「新光三越台南新天地與南紡購物中心確實正進行buffet品牌之洽談與評估事宜。」而預估的開幕時間，饗賓集團也尚未鬆口，僅表示應該無法在今年完成。記者初估，因新光三越小西門已有饗食天堂，因此此次插旗台南肯定是「旭集」與「饗饗」將進駐，且以經營角度來看，該是兩品牌各霸一處，總之，不論是誰進駐哪一個百貨，對於台南的吃到飽粉絲們來說，都將是一大好消息。