影／NBA本季冠軍金盃亮相！「雷神」扛著出席《芙莉歐莎》首映

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從影片中得知，「雷神」Christopher Hemsworth帶著冠軍金盃進場，並把它獻給演員Anya Taylor-Joy，並表示：「恭喜你！你現在是籃球員了！」演員Anya Taylor-Joy則回覆：「這個獎盃比想像中的重。」
NBA官方則在昨（21）日放上宣傳影片，因為《芙莉歐莎：瘋狂麥斯傳奇篇章》將在今（22）日於法國首映，但在留言區並不是吸引影迷來留言，而是球迷紛紛表示：「CP3很想要你們手上那座冠軍」、「今年Jason Tatum有機會嗎」、「灰狼總冠軍」。
認識Hemsworth與Anya Taylor-Joy
回顧Christopher Hemsworth的演藝生涯，2004年至2007年出演澳大利亞電視劇《聚散離合》而小有名氣。直到於曼威電影《雷神索爾》飾演標題人物雷神索兒而走紅，之後持續出現在同系列電影中，使他躋身全球收入最高的演員行列之一。
至於女星Anya Taylor-Joy，是一位美國、英國與阿根廷的演員與模特兒，她所拍過的知名電影，包括《女巫》（2015年）、《分裂》（2016年）、《異裂》（2019年）、《艾瑪》（2020年），以及Netflix迷你劇《后翼棄兵》（2020年）。
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