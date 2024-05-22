洪騰勝名人堂飯店聯貸20億！還不出恐連累兄弟飯店？背後關鍵曝光

影／NBA本季冠軍金盃亮相！「雷神」扛著出席《芙莉歐莎》首映

▲曾飾演「雷神」的Christopher Hemsworth（克里斯），帶者NBA冠軍金盃與英國演員Anya Taylor-Joy一同亮相，參加新電影《芙莉歐莎：瘋狂麥斯傳奇篇章》的造勢活動。（圖／Christopher Hemsworth IG)
▲曾飾演「雷神」的Christopher Hemsworth（克里斯），帶者NBA冠軍金盃與英國演員Anya Taylor-Joy一同亮相，參加新電影《芙莉歐莎：瘋狂麥斯傳奇篇章》的造勢活動。（圖／Christopher Hemsworth IG)

記者張志宇/綜合報導

近日NBA季後賽火熱進行中，其中本季23-24賽季冠軍金盃也在近日出現在大眾視野中，在本月9日時，曾飾演「雷神」的Christopher Hemsworth（克里斯），就帶者NBA冠軍金盃與英國演員Anya Taylor-Joy一同亮相，參加新電影《芙莉歐莎：瘋狂麥斯傳奇篇章》的造勢活動，本季冠軍金盃意外提早亮相。

我是廣告 請繼續往下閱讀
NBA冠軍金盃正式亮相引關注　雷神也現身

從影片中得知，「雷神」Christopher Hemsworth帶著冠軍金盃進場，並把它獻給演員Anya Taylor-Joy，並表示：「恭喜你！你現在是籃球員了！」演員Anya Taylor-Joy則回覆：「這個獎盃比想像中的重。」

NBA官方則在昨（21）日放上宣傳影片，因為《芙莉歐莎：瘋狂麥斯傳奇篇章》將在今（22）日於法國首映，但在留言區並不是吸引影迷來留言，而是球迷紛紛表示：「CP3很想要你們手上那座冠軍」、「今年Jason Tatum有機會嗎」、「灰狼總冠軍」。

認識Hemsworth與Anya Taylor-Joy

回顧Christopher Hemsworth的演藝生涯，2004年至2007年出演澳大利亞電視劇《聚散離合》而小有名氣。直到於曼威電影《雷神索爾》飾演標題人物雷神索兒而走紅，之後持續出現在同系列電影中，使他躋身全球收入最高的演員行列之一。

至於女星Anya Taylor-Joy，是一位美國、英國與阿根廷的演員與模特兒，她所拍過的知名電影，包括《女巫》（2015年）、《分裂》（2016年）、《異裂》（2019年）、《艾瑪》（2020年），以及Netflix迷你劇《后翼棄兵》（2020年）。

更多最即時、最熱門的運動新聞，請加入「NOW運動」粉絲專頁  

NBA／卡森斯分析西區冠軍戰！預言灰狼將擊敗獨行俠闖進冠軍戰

李亦伸專欄／溜馬vs.塞爾提克！NBA季後賽東區決賽誰勝出機率大？

超大銀幕爽看NBA總冠軍賽！威秀辦IMAX直播場　球迷笑：會打起來

前NBA裁判狠批勇士Paul擅長「塑造形象」！直言：遇過最混蛋的人

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
app下載