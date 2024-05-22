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李亦伸專欄／塞爾提克不強！當籃球上帝要送你一勝　溜馬不能不要

▲溜馬與塞爾提克在NBA季後賽東區決賽首戰，溜馬落敗，球評李亦伸分析，塞爾提克不可怕。（圖／美聯社／達志影像）
▲溜馬與塞爾提克在NBA季後賽東區決賽首戰，溜馬落敗，球評李亦伸分析，塞爾提克不可怕。（圖／美聯社／達志影像）

文/特約作家李亦伸

籃球上帝很「玄」，也永遠無法預期，祂要送你一勝，你一定要全力拿下。溜馬東區決賽七戰四勝系列賽G1該贏沒贏，決勝期連續失誤，給了塞爾蒂克還魂機會，塞軍延長賽133：128力克溜馬，幸運摘下首勝。球迷、專業人士很多看球聲音和立場。「裁判在幫塞軍啦，罰球差那麼多，塞軍30次罰球，溜馬只有10次罰球」、「溜馬故意不想贏球？最後一分鐘運球跌倒！最後一分鐘球傳出界？」都有理，這都是細節和決勝關鍵。

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我給G1的評論是：

溜馬輸給自己，上帝要送給你一勝，塞軍自己也搞砸，你不能不要，比賽正規時間最後50秒，溜馬兩次致命失誤，給了塞軍Jaylen Brown終場前6秒命中高難度三分，把比賽打成117：117平手。比賽被塞軍拖進延長賽，形勢和實力略差溜馬就贏不了球。

這種球輸在自己，跟罰球多少無關，跟命中率無關，溜馬決勝期連續失誤，給了塞綠喘息和逆襲機會。溜馬季後賽大戰經驗還是太嫩，溜馬主控Tyrese Haliburton第一次面臨這種大場面，塞軍對位創造錯位能力太多，塞軍鐵三角Jrue Holiday、Jaylen Brown、Jayson Tatum都能創造錯位和打進關鍵球，形勢就這麼現實。

系列賽情勢和實力稍弱的溜馬，錯失這種「該贏沒贏」的比賽，上帝要送你的勝利，你都不要，最終命運就有可能像「湖人打金塊」，湖人今年季後賽對金塊，兩場被絕殺，一場該贏沒贏，最終1：4被金塊淘汰，這種該贏卻贏不下來的比賽，情勢+氣勢都很難挽回。

溜馬G1浪費大好贏球形勢，溜馬有更出色投籃命中率，比塞軍更好更穩三分球，全隊七人得分至少12分，板凳深度和改變比賽奇兵更多，籃板球和禁區得分都沒有輸，卻栽在全場22次失誤和關鍵球頻頻失誤。

塞軍主要還是靠先發五人支撐，戰線拉得愈長，對塞軍愈不利，溜馬得想辦法在G2突破上限，打出更好防守+控制失誤，如果讓塞軍系列賽2：0搶下形勢，溜馬就很難掙回比賽氣勢。

不過溜馬也打出許多令人期待細節。

1、三名主力鋒線Myles Turner、Pascal Siakam、Aaron Nesmith都能攻能守，狀況一流，對位塞軍強大雙核Jayson Tatum、Jaylen Brown不會吃虧，有效填補對位漏洞。

2、兩名二線後衛T.J. McConnell、Andrew Nembhard在進攻端都有不俗手感和改變比賽節奏能力，這兩人是溜馬贏球非常關鍵「刺客」，刺客能改變比賽節奏，出奇不意，為溜馬幸運加分。

3、溜馬還有角色球員能量可以挖掘和出牌，就看溜馬教練Rick Carlisle如何下這盤東決大棋。

只要三分不瘋，塞爾蒂克真沒那麼可怕、無法擊敗。

塞爾蒂克確實是更成熟更有實力球隊，天佑溜馬。

▲Jaylen Brown超狂三分續命！塞爾提克神奇完成大逆轉溜馬（圖／美聯社／達志影像）
▲Jaylen Brown超狂三分續命！塞爾提克神奇完成大逆轉溜馬（圖／美聯社／達志影像）
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