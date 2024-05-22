《島嶼天光》過10年！網敲碗新歌 釣出楊大正親回這句
立法院藍白聯手試圖通過國會改革法案，卻遭質疑過程黑箱，引發民眾不滿，昨晚約3萬人包圍立法院抗議，滿滿太陽花學運既視感，而過去為太陽花寫下《島嶼天光》的楊大正，如今被網友敲網寫新歌，也釣出楊大正留言親回，直呼「不要敲碗新歌了！」該換別人寫了，自己因《島嶼天光》全身插滿箭跟彈孔，強調歌有靈感就會寫，但更期待的是新一代的音樂人挺身而出，用正義與才華為2024寫首大家需要的戰歌。
記者陳威叡／台北報導
立法院昨日續審國會改革法案，藍白聯手遭質疑過程黑箱，讓不滿民眾自發性走上街頭抗議，昨晚約3萬人包圍立法院，充滿當時太陽花學運既視感。知名作家謝知橋在臉書分享，一堆人跑去跟楊大正說「趕快寫新歌，不想再聽《島嶼天光》了」、「10年了總該有新歌了吧」、「《島嶼天光》要放多久」等語。
未料卻釣出楊大正親回留言，直呼「不要敲碗新歌了！」該換別人寫了，自己因為一首《島嶼天光》全身都插滿了箭跟彈孔，過去滅火器寫了好多歌給台灣，不同的氛圍應該都有，想用就拿去用，打仗的時候不要管什麼授不授權，剪影片、發動態或安慰自己，什麼都好。
楊大正表示，歌有靈感會寫，大家輕鬆聽聽就好，但更期待的是新一代的音樂人挺身而出，用正義與才華為2024寫一首大家需要的戰歌，「我能做的就是在事後陪你療傷，跟你分享我是怎麼活到今天的。」