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《島嶼天光》過10年！網敲碗新歌　釣出楊大正親回這句

▲不滿藍白聯手欲強行通過國會改革法案，抗議民眾包圍立法院，有當時太陽花學運的既視感。（圖／黃捷辦公室提供）
▲不滿藍白聯手欲強行通過國會改革法案，抗議民眾包圍立法院，有當時太陽花學運的既視感。（圖／黃捷辦公室提供）

記者陳威叡／台北報導

立法院藍白聯手試圖通過國會改革法案，卻遭質疑過程黑箱，引發民眾不滿，昨晚約3萬人包圍立法院抗議，滿滿太陽花學運既視感，而過去為太陽花寫下《島嶼天光》的楊大正，如今被網友敲網寫新歌，也釣出楊大正留言親回，直呼「不要敲碗新歌了！」該換別人寫了，自己因《島嶼天光》全身插滿箭跟彈孔，強調歌有靈感就會寫，但更期待的是新一代的音樂人挺身而出，用正義與才華為2024寫首大家需要的戰歌。

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立法院昨日續審國會改革法案，藍白聯手遭質疑過程黑箱，讓不滿民眾自發性走上街頭抗議，昨晚約3萬人包圍立法院，充滿當時太陽花學運既視感。知名作家謝知橋在臉書分享，一堆人跑去跟楊大正說「趕快寫新歌，不想再聽《島嶼天光》了」、「10年了總該有新歌了吧」、「《島嶼天光》要放多久」等語。

未料卻釣出楊大正親回留言，直呼「不要敲碗新歌了！」該換別人寫了，自己因為一首《島嶼天光》全身都插滿了箭跟彈孔，過去滅火器寫了好多歌給台灣，不同的氛圍應該都有，想用就拿去用，打仗的時候不要管什麼授不授權，剪影片、發動態或安慰自己，什麼都好。

楊大正表示，歌有靈感會寫，大家輕鬆聽聽就好，但更期待的是新一代的音樂人挺身而出，用正義與才華為2024寫一首大家需要的戰歌，「我能做的就是在事後陪你療傷，跟你分享我是怎麼活到今天的。」

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