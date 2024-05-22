柯建銘被這招逼到離席！徐巧芯爆當下「表情逐漸母湯」：假裝喝茶
立法院院會昨（21）日繼續審查國會改革法案，綠營4度提出散會動議試圖拖延，藍白陣營則提案「本次會議不再處理散會動議」，引起綠營反彈。藍營隨即秀出立院會議公報紀錄，指出民進黨立院團總召柯建銘在第9屆第3次臨時會也曾提過相同提議。對此國民黨立委徐巧芯爆料，柯建銘聽到不再處理散會動議時的表情，先是一言不發、假裝喝茶。
記者莊蕙如／台北報導
立法院院會昨日下午續審修法，民進黨團提出散會動議，高喊「不討論就散會」，但舉手表決後未通過，而藍白陣營則提案不再處理散會動議，引起綠營不滿抗議，沒想到多位藍委馬上曬出立院會議公報紀錄，指出柯建銘曾提過相同提案，最終提案也順利通過，藍營也嘲諷，「謝謝柯建銘」、「尊重柯總召。」
徐巧芯昨日表示，「什麼叫做『用你的魔法打敗你的魔法』。」徐巧芯透露，當時藍營立委們喊著「尊重柯總召」，但柯建銘卻一言不發、「表情逐漸母湯」，一開始先是試圖躲在同黨立委蔡易餘身後，到後來受不了，跑到一旁假裝喝茶，最後，更一度從議場消失。許多網友也在徐巧芯的貼文留言表示，「搞到自己」、「快笑死好尷尬」、「典型迴力鏢，民進黨打出去的又打回自己身上。」