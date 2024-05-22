所羅門被列注意股！4月獲利摔逾5成 股價仍攻高漲停擋不住
輝達機器人概念股所羅門近期因為股價漲太多、屢屢創高，也有當沖異常情形，被證交所列為注意股，且應要求提早公布4月財報，所羅門4月獲利衰退逾5成，每股純益為0.12元。不過，輝達公布財報前夕，相關概念股蠢蠢欲動，機器人概念股也跟著衝，所羅門在今（22）日10點半過後漲停鎖住，來到166.5元。
記者許家禎／台北報導
輝達即將在台灣時間周四清晨公布財報，市場眾所矚目，由於3月中旬輝達GTC大會上，執行長黃仁勳介紹了專為機器人設計的通用基礎模型「Project GR00T」，並在介紹機器人平台Isaac時，秀出台灣3D機器視覺與工業用AI廠商所羅門，激勵所羅門股票大漲，股價算算至今暴漲2.77倍，但也因為漲太兇而被證交所列為注意股。
根據證交所公布資料，所羅門上周五收132元，16日之最近6個營業日之當日沖銷成交量，占最近6個營業日總成交量比率65.25%，且16日當日沖銷成交量占該日總成交量比率69.51%，因而被列注意股。
所羅門也被要求提早公布4月財報，所羅門4月營收2.69億，和去年同期相比，年減逾2成。4月歸屬母公司業主淨利約1990萬元，年減56.2%，每股純益0.12元。統計前4月合併營收為10.6億元，年減17.6%，首季每股純益0.21元。
所羅門成立於1973年，專營發電機設備、電子材料、主被動組件、焊接設備及其材料，以歐美電子零組件的專業代理開啟市場。受惠輝達機器人概念股加持，今年3月初股價還在39元，4月突破百元，但攻高勢不可擋，雖然近期被列為注意股，但仍紅不讓，今日大漲15元，來到166.5元的漲停價位。