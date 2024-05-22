斜槓當垃圾場主 女清潔隊員出事推給老公！環局長不信夫妻感情差
台中市一名資深女清潔隊員，以名下農地經營私人垃圾場，專收建築事業廢棄物，市議員江和樹踢爆此案，並指每次現場稽查前，業者都能預知，懷疑環保局內神通外鬼。環保局長陳宏益表示，女清潔隊員推說不知情，是老公租給他人，但「我不相信夫妻感情這麼差」；市長盧秀燕指示全案移送法辦、全力恢復被破壞的環境。
記者顏幸如／台中報導
台中市議員江和樹日前接獲陳情，指烏日區溪南路有處約4分大的農地被架起圍籬，傾倒回填營建廢棄物，現場從事營建混合物分篩處理作業，有2輛車不斷載矽酸鈣板及營建剩餘土石方進場，由於就在村莊旁，即使多次檢舉，每有環保局派員追查，業者總能預知、鎖大門唱空城計，最終草草結案，箇中蹊蹺就在地主是年資20幾年的女清潔隊員，將土地租給名下無財產的對象。
環保局長陳宏益表示，稽查大隊後來派出空拍機，證實農地遭到非法使用污染，今天將開單告發、移送檢方，除了讓建築廢棄物有合法去處，也會清查女隊員名下包括在苗栗的農地，是否也被闢為非法垃圾場。
江和樹指女清潔隊員疑似利用職務之便經營自家「事業」，犯罪手法細緻，他要求環保局追查是否內神通外鬼。陳宏益表示，該女推說老公在經營，她完全不知情，但「她家就在附近，我不相信夫妻感情有這麼差」，全案已依違反《廢棄物清理法》移送。
市長盧秀燕則當場指示，全案除了移送檢調、市府政風處也要啟動偵查、被破壞的農地環境趕快進行改善。