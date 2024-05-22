漫畫星翻玩「傾聽畫語」遊戲　全新彩色條漫顛覆玩家想像

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《傾聽畫語：記憶中的景色》於橘子集團「漫畫星」平台獨家上線，故事男主角李侑新是廢柴又膽小的美術館保全，在夜間巡邏時卻撞見正在哭泣的女性肖像畫。驚魂未定的他不想再搞砸工作，決定和策展人查爾斯攜手合作，找出肖像畫「安柏」哭泣的真相，當漫畫結局揭曉時將再逼出讀者眼淚！
懸疑劇情設計結合獨特漫畫敘事，擴充 IP 全新劇情！
原作遊戲「傾聽畫語」曾奪下多項國際大獎，漫畫星團隊深受故事感動，特邀請專業影視編劇「逢時」、漫畫家「鼠尾草」改編成彩色條漫，逢時擅長細膩劇情敘事與懸疑設計，結合鼠尾草精緻的漫畫圖文敘事，有如為遊戲增加 DLC 擴充包，延續女主角安柏故事線，擴展「傾聽畫語」IP 宇宙！
編劇逢時分享本次參與的心情，「實際玩遊戲時也被感動得亂七八糟！這次最主要就是保留原作主角安柏與傑克的情誼，淡淡的遺憾、彼此祝福的錯過。」參與改編的漫畫家「鼠尾草」過去以頁漫為主，本次為了呈現出故事獨有的細膩情感，耗費苦心在設計彩色條漫的製作過程「有了色彩後，呈現故事氛圍、人物情緒的途徑也會轉移到顏色本身的資訊量上，有時必須把一個格子填滿用色，故事才能更完整。」
故事顛覆原作，感動延續再加入恐怖刺激！
此次改編逢時大膽增加了怪物、詭譎的氣氛元素，打造全新傾聽畫語。「也想讓大家在看漫畫時感受到緊張和刺激感，所以創造了一些『恐怖』的鏡頭！」漫畫家鼠尾草也說，「原本預期參與的是溫馨小品的改編，沒想到後來也往稍微驚嚇的路線發展了！」
對角色充滿愛，編劇與漫畫家私心萌點加好加滿！
在新的人物設定中，廢柴主角李侑新深受編劇和漫畫家私心喜愛，其對人生充滿迷惘、挫敗感的煩惱與許多年輕人產生共鳴，因此兩人特別費心琢磨、刻畫角色。逢時興奮道：「這次想描寫躺平族也有躺平族的煩惱，這種鹹魚但又不得不被拉去前線的角色，一直是我的心頭好！」鼠尾草大讚逢時的劇本充滿笑料，趁機許願更多主角們的互動劇情：「他們就像一對裝傻與吐槽組合『苦瓜臉與大狗狗』，CP感十足！」，更偷偷透露自己在漫畫後面的話數放入許多私心繪製的設計，把萌點加好加滿。
漫畫《傾聽畫語：記憶中的景色》故事劇情
沒有夢想的主角李侑新，畢業即失業成為家裡蹲，被爸媽趕出家門自尋生路，偶然應徵上了美術館夜間保全的工作，夜晚的美術館裡，還有正為了年度展覽忙碌中的富三代策展人查爾斯，兩人遇到了被困在畫中的安柏，安柏是一名滿懷夢想的畫家，卻不知道自己為什麼會被困在畫裡。深怕自己搞砸工作的侑新，還有深怕展覽出問題的查爾斯，決定攜手合作，一起尋找解救安柏的辦法！
《傾聽畫語：記憶中的景色》漫畫連結：https://bean.fun/JOrAJ