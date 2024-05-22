挺台遭中國批「干涉內政」要制裁 美前議員回擊：北京已成偏執狂
美國眾議院「美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會」（中國問題特別委員會）前主席蓋拉格（Mike Gallagher）因力挺台灣遭中國抵制，制裁措施包含不准入境、凍結其在中國資產、禁止中國境內組織和個人與其合作；蓋拉格對此則回應表示，北京當局此舉顯示其對西方民主價值的「偏執」。
國際中心楊智傑／綜合報導
美國前眾議員蓋拉格以對北京採取鷹派立場著稱，2023年他在眾院擔任「中共問題特別委員會」主席，該委員會負責評估調查中國對美國在軍事、經濟和技術挑戰等面向是否影響美國國家安全，同年他也訪台會見蔡英文。直到今年2月，蓋拉格率領跨黨派議員訪台，強調深化美台關係的重要性，4月又推動眾院通過TikTok的「不賣就禁」法案，要求TikTok母公司字節跳動出售股份，否則未來將無法在美國應用程式商店上架。
對此，中國外交部21日則突宣布將對美國前國會議員蓋拉格進行制裁，公告指出，因蓋拉格「近年頻繁採取干涉中國內政、損害中國主權和領土完整、侵犯中方利益的言行」，依《中華人民共和國反外國制裁法》對其採取反制措施，包含不准入境、凍結其在中國資產、禁止中國境內組織和個人與其合作。
已經辭去眾院議員職務，轉任智庫哈德遜研究所的蓋拉格則以聲明回應，稱應繼續揭露中國的專制鎮壓和侵略行徑，並強調中國制裁他的作法更顯示「北京已陷入無窮盡的偏執狀態」，因為他們自認正在對抗西方民主、普世人權和言論自由等價值，蓋拉格也形容美中之間儼然已經出現了「新冷戰」。