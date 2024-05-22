溜馬領先3分不故意犯規遭逆轉 詹皇發文「指導」：現在知道了吧
最後時刻領先3分到底該不該犯規？印第安那溜馬在今（22）日在以128：133於東區決賽首戰輸給波士頓塞爾提克之後，可能對此問題會有不同的答案。他們在末節一度有機會將比賽收下，但卻被Jaylen Brown投進追平三分球。這一回合也吸引「詹皇」LeBron James發文，他過去就已經明確表示過，自己肯定會犯規讓對手罰球，而不是投進追平分。
記者黃建霖/綜合報導
在這場比賽末節最後6秒，塞爾提克球星Jaylen Brown在溜馬前鋒Pascal Siakam面前投進了一記高難度三分球，將比賽拖入延長賽，並且最終幫助球隊贏球。這也讓賽後關於「該犯規直接送對方上罰球線、還是讓他出手三分球」的問題再次獲得討論。
領先3分要犯規？詹皇過去在節目上就說過
此前LeBron James和JJ Redick在《Mind the Game》節目上對此做出過討論，當時James表示自己無論在什麼情況下，讀秒時刻領先3分時他都會送對手上罰球線，避免對方有直接靠著一次出手追平比賽的機會。
此役溜馬在末節後來居上，讀秒時刻Andrew Nembhard命終中距離跳投，讓客隊領先3分。綠軍孤注一擲的進攻，Brown拿球後已經被Siakam給對位，且幾乎沒有空間，但他還是硬拔出手，並且命中。James見此，就在社群網站上分享自己之前的節目，並發文寫道：「你們現在知道我為什麼每次領先3分我都會故意犯規了嗎？」
不過溜馬主帥Rick Carlisle賽後透露，其實他確實有提醒溜馬球員要犯規，但並沒有過多去責怪那一回合，「（Brown那次出手）那不是一次好機會，至少Siakam沒有讓那一球變成一次4分打。」
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