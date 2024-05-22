辜仲諒、吳一揆回歸中信金董事會　金管會表態了

不需融資專法！王世堅批金管會睜眼說瞎話　彭金隆：搜集各國作法

▲金管會新任主委彭金隆今（22）日首度赴立法院財委會業務報告，對於金管會認為現行已有租賃融資公司管理機制，不願設專法，民進黨立委王世堅痛批金管會睜眼說瞎話。（圖／擷取自國會頻道立法院議事轉播）
▲金管會新任主委彭金隆今（22）日首度赴立法院財委會業務報告，對於金管會認為現行已有租賃融資公司管理機制，不願設專法，民進黨立委王世堅痛批金管會睜眼說瞎話。（圖／擷取自國會頻道立法院議事轉播）

記者顏真真／台北報導

金管會新任主委彭金隆今（22）日首度赴立法院財政委員會進行業務報告，不少立委關注要不要設立融資公司專法。民進黨立委王世堅更直指金管會認為現行已有管理機制，拒絕訂定融資專法，他痛批「胡說八道、睜眼說瞎話」，銀行以低利貸款給3大上市租賃公司，他們卻吸社會大眾的血，收高額違約金及手續費，金管會有專業人才可以管理。民眾黨立委黃珊珊也表示，將召開公聽會、提案立法，要彭金隆做好準備。彭金隆則回應，目前正在搜集各國對租賃公司監管作法，並不是全部都由金融監理機構負責。

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王世堅指出，之前曾要求金管會針對融資公司提出管理辦法，結果金管會答覆現行對租賃融資公司已有管理機制，拒絕租賃專法，這回答根本是胡說八道、睜眼說瞎話，現在光3大上市租賃公司包括中租、和潤及裕融市占就達9成以上，他們的惡劣行為也時有所聞，監管他們本來就是對的，但金管會卻這樣答覆，而且從金管會今日提出的業務報告內容來看，也僅提到先買後付（BNPL），這不是重點，因為BNPL僅占4.6%，經濟部也是推的滿乾淨的。

王世堅認為，金管會有很多專業人才可以管理，租賃融資公司就應該由金管會來管，還直指公股行庫以低利放款給3大租賃公司，比新青案等政策優惠貸款利率還低，他們轉手貸給需要民眾的利率卻高達18%，這樣做對嗎？銀行直接貸款需要民眾不就好了，要租賃公司幹嘛，只是吸社會大眾的血，收取高違約金、高手續費，這多可惡的事，他要金管會主委彭金隆看著辦。

國民黨立委顏寬恒質詢也提到，3大租賃公司帶來的亂象，在立法院討論很多，以高利借款給信用不佳、信用小白，卻不受金管會監管，這跟放高利貸有何不同，金管會默許這行為公平嗎？也未看到金管會有積極作為。

彭金隆也認同，有關租賃融資公司管理社會矚目，也不是沒有管理，只是沒有專法管理，目前3大上市租賃公司市占9成，已透過上市櫃公司方式管理，也要求租賃公會訂自律規範納管，也會透過這樣的平台持續關注這議題。至於立委詢問融資專法何時會出來？彭金隆表示，並不是每個國家都是由金融監理機關管理，目前正在搜集各國作法，只是公司家數非常多，會持續研究。

民眾黨立委黃珊珊也要彭金隆表態，要不要設立融資公司專法，彭金隆說，還在搜集各國監理作為，「我們不排除做這樣的研議」，黃珊珊則說，包括美國及中國都是由金融監理單位來管，他希望彭金隆可聽財委會及各界意見，不管金管會要不要提自己的版本，財委會一定會提出融資專法版本，要金管會主委彭金隆做好準備。

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