不需融資專法！王世堅批金管會睜眼說瞎話　彭金隆：搜集各國作法

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王世堅認為，金管會有很多專業人才可以管理，租賃融資公司就應該由金管會來管，還直指公股行庫以低利放款給3大租賃公司，比新青案等政策優惠貸款利率還低，他們轉手貸給需要民眾的利率卻高達18%，這樣做對嗎？銀行直接貸款需要民眾不就好了，要租賃公司幹嘛，只是吸社會大眾的血，收取高違約金、高手續費，這多可惡的事，他要金管會主委彭金隆看著辦。
國民黨立委顏寬恒質詢也提到，3大租賃公司帶來的亂象，在立法院討論很多，以高利借款給信用不佳、信用小白，卻不受金管會監管，這跟放高利貸有何不同，金管會默許這行為公平嗎？也未看到金管會有積極作為。
彭金隆也認同，有關租賃融資公司管理社會矚目，也不是沒有管理，只是沒有專法管理，目前3大上市租賃公司市占9成，已透過上市櫃公司方式管理，也要求租賃公會訂自律規範納管，也會透過這樣的平台持續關注這議題。至於立委詢問融資專法何時會出來？彭金隆表示，並不是每個國家都是由金融監理機關管理，目前正在搜集各國作法，只是公司家數非常多，會持續研究。
民眾黨立委黃珊珊也要彭金隆表態，要不要設立融資公司專法，彭金隆說，還在搜集各國監理作為，「我們不排除做這樣的研議」，黃珊珊則說，包括美國及中國都是由金融監理單位來管，他希望彭金隆可聽財委會及各界意見，不管金管會要不要提自己的版本，財委會一定會提出融資專法版本，要金管會主委彭金隆做好準備。