大谷翔平2安2盜！盜壘成功率100%　道奇3：7不敵響尾蛇中止4連勝

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此戰響尾蛇在2局上率先發起攻勢，靠著Eugenio Suarez、Gabriel Moreno在得點圈連續安打攻下2分，隨後5局上響尾蛇攻勢再起，利用Ketel Marte得點圈適時安打攻下1分。
反觀道奇打線在前5局，遭到響尾蛇先發Brandon Pfaadt封鎖，僅在4局下先靠著大谷翔平二壘安打上壘開啟攻勢，隨後發動盜壘靠著響尾蛇補手傳球失誤攻回本壘得分，前5局打完道奇以1：3落後。
此戰大谷翔平合計4次打擊，全場擊出2安，為球隊跑回2分，貢獻1分打點，更在比賽中跑出2次盜壘成功，賽後打擊率為0.356。目前賽季嘗試13次盜壘，成功率維持100％。
道奇牛棚放火 中止4連勝
來到6局上響尾蛇攻勢再起，靠著Christian Walker掃出左外野陽春砲擴大領先，雖然道奇在6局下發起攻勢，靠著大谷翔平與Will Smith得點圈適時安打攻下2分，一度在6局打完後將比分追至3：4，僅僅落後1分。
但無奈道奇在7局上啟用牛棚，換上Michael Grove後援，隨即遭到響尾蛇明星左打Joc Pederson狙擊，被掃出一發右外野3分砲，後續8、9局道奇打線雖有攻勢，但都無法順利將分數送回，終場就以3：7不敵響尾蛇，也中止近期4連勝。
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