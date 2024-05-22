洪騰勝名人堂飯店聯貸20億！還不出恐連累兄弟飯店？背後關鍵曝光

大谷翔平2安2盜！盜壘成功率100%　道奇3：7不敵響尾蛇中止4連勝

▲大谷翔平今日在對戰響尾蛇比賽中，敲出2安貢獻1分打點，還展現快腿跑出2次盜壘，但最終道奇仍以3：7不敵響尾蛇，中止近期的4連勝。（圖／美聯社／達志影像）
▲大谷翔平今日在對戰響尾蛇比賽中，敲出2安貢獻1分打點，還展現快腿跑出2次盜壘，但最終道奇仍以3：7不敵響尾蛇，中止近期的4連勝。（圖／美聯社／達志影像）

記者張志宇／綜合報導

MLB洛杉磯道奇在今（22）日於主場迎戰亞利桑那響尾蛇，本場響尾蛇靠著先發投手Brandon Pfaadt繳出6局失3分好投，與打線全場12安演出，終場響尾蛇就以7:3擊敗道奇，道奇則是中只止近期4連勝。雖然道奇不敵響尾蛇，但此戰大谷翔平可說是球隊重要的攻勢發動機，整場4次打擊，敲出2安更貢獻1分打點，同時展現快腿跑出2次盜壘，也為球隊跑回2分。大谷翔平本季迄今已經跑出13次盜壘，且成功率仍維持在100%。

我是廣告 請繼續往下閱讀
大谷翔平單場2盜壘　跑回球隊首分

此戰響尾蛇在2局上率先發起攻勢，靠著Eugenio Suarez、Gabriel Moreno在得點圈連續安打攻下2分，隨後5局上響尾蛇攻勢再起，利用Ketel Marte得點圈適時安打攻下1分。

反觀道奇打線在前5局，遭到響尾蛇先發Brandon Pfaadt封鎖，僅在4局下先靠著大谷翔平二壘安打上壘開啟攻勢，隨後發動盜壘靠著響尾蛇補手傳球失誤攻回本壘得分，前5局打完道奇以1：3落後。

此戰大谷翔平合計4次打擊，全場擊出2安，為球隊跑回2分，貢獻1分打點，更在比賽中跑出2次盜壘成功，賽後打擊率為0.356。目前賽季嘗試13次盜壘，成功率維持100％

道奇牛棚放火　中止4連勝

來到6局上響尾蛇攻勢再起，靠著Christian Walker掃出左外野陽春砲擴大領先，雖然道奇在6局下發起攻勢，靠著大谷翔平與Will Smith得點圈適時安打攻下2分，一度在6局打完後將比分追至3：4，僅僅落後1分。

但無奈道奇在7局上啟用牛棚，換上Michael Grove後援，隨即遭到響尾蛇明星左打Joc Pederson狙擊，被掃出一發右外野3分砲，後續8、9局道奇打線雖有攻勢，但都無法順利將分數送回，終場就以3：7不敵響尾蛇，也中止近期4連勝


更多最即時、最熱門的運動新聞，請加入「NOW運動」粉絲專頁  

大谷翔平突襲短打奏效！道奇教頭只給2分超嚴厲　仍大力讚賞1特質

大谷翔平有望成為史上第2人！MVP預測高居第二　僅落後隊友Betts

Curry乾妹與大谷翔平合照！受邀替道奇隊開球　身高意外震驚眾人

山本由伸6.1局好投奪下第5勝！大谷翔平罕見短打　道奇6：4響尾蛇

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
app下載