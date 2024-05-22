韓國瑜講多次協商沒在聽？陳玉珍怒批柯建銘「搞破壞」：巨嬰黨團
立法院昨（22）日續審國會改革法案，朝野雖未有肢體衝突，但氣氛仍然充滿對立。國民黨立委陳玉珍表示，前幾天民進黨團總召柯建銘說，只要韓國瑜說「休息協商」就好，韓昨天講了多少次協商，結果柯總召稱他身體不舒服，這是惡意搞破壞，民進黨就像巨嬰一樣，請他出席不出席、說話不說話。
記者莊蕙如／台北報導
陳玉珍指出，我們按照程序表決，一個小時才能表決一個條文，民進黨連在表決什麼都不知道，真的是貽笑大方，根本就像巨嬰一樣，請他出席不出席、說話不說話，根本是長不大的小孩，前幾天柯建銘說只要韓國瑜說休息協商就好，韓昨講了多少次協商，結果柯總召說他身體不舒服，這是惡意搞破壞。
陳玉珍呼籲，以民進黨用議事拖延的手段，一個案子要表決8次，因為要重付表決，一條至少一個小時，大概還要十幾個小時，而24日還要繼續表決，呼籲民進黨不要再蓄意拖延議事。
民進黨立委賴瑞隆則指出，這次衝突主要問題點在於認為院長處理議事不公平，不管是程序委員會和所有會議民進黨的版本都被擋掉。不管是前立法院長王金平、游錫堃或蘇嘉全都會朝野協商，完全沒收立委討論，就會有很多荒腔走板法案，甚至很多人民缺席會罰款，限縮人民權利，這是無法接受。