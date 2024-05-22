富邦勇士「野獸」林志傑年度人氣王4連霸！林書緯蟬聯年度穿著獎

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第一階段的投票先選出前8名人氣球員（每隊至少1名、至多2名），林志傑以22,893票人氣最旺。來到第二階段8名人氣球員進行每日對決、累積最高票的2名人氣球員晉級最終票選，結果決戰戲碼由「臺灣野獸」林志傑（22736票）對上福爾摩沙夢想家的「夢想小跑車」林俊吉（17158票）。進入第三階段最終決戰，林志傑再次展現台籃GOAT的高人氣，以16851票贏過林俊吉的8406票，連續4年拿下年度人氣王。
林書緯夠潮 勇奪年度穿著獎
年度穿著獎項今年由 Bounce、COOL、GQ、JUKSY、KIKS （按媒體名稱順序排列）5家時尚潮流媒體及球迷一起進行票選，各球團提名3位入圍者，分別是臺北富邦勇士的簡廷兆、張文平、石博恩，新北國王的林書緯、李愷諺、李威廷，桃園璞園領航猿的林子洧、沃許本、李家慷，新竹御頂攻城獅的張傑瑋、施顏宗、朱雲豪，福爾摩沙夢想家的麥卡洛、林俊吉、丁冠皓，以及高雄17直播鋼鐵人的鐵米、李睿麒、王律翔等18 位球員進行角逐，最後林書緯在7張選票（包含2張球迷選票）拿到3張5分、以總分21分再次拿下PLG年度穿著的殊榮。
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