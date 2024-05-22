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國會亂象本可避免？他揭賴清德執意這事：注定付出巨大社會成本

▲立法院17日召開院會，爆發多起肢體衝突，21日再延續上週五議程，繼續處理國會改革相關法案。（圖／記者葉政勳攝）
▲立法院17日召開院會，爆發多起肢體衝突，21日再延續上週五議程，繼續處理國會改革相關法案。（圖／記者葉政勳攝）

記者王德蓉／綜合報導

立法院17日召開院會，爆發多起肢體衝突，21日再延續上週五議程，繼續處理國會改革相關法案，相較上週五火藥味明顯沒有這麼濃厚，不過民進黨團仍透過表決戰術力阻法案通過，立法院外也聚集了許多抗議群眾。對此，台灣民意基金會董事長游盈隆表示，會出現這些景象都是政黨領袖不良決策導致的結果，若有任何政黨能同時掌握行政權和國會多數席次，完全執政，自然不須考慮聯合政府問題；若不是，政黨領袖就需要嚴肅面對聯合政府的選項，因為那是任何負責任政黨領袖應有的作為。

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游盈隆在臉書發文表示，「有誰願意看到近期立法院內外的亂象？」院內，朝野立委打群架，強烈肢體碰撞，受傷的受傷，送醫的送醫，議事過程沒有理性討論，只有一路表決，完全不像深思熟慮的國會殿堂;院外，群眾再次聚集，占據院外周邊道路，成千上萬，群情激昂，欲罷不能。這是新總統賴清德就任前後國會內外場景，前所未見。

游盈隆說，這種景象可以避免嗎？當然可以。台灣根本不必也不應走上這一條顛簸不平的路。因為歷史可為殷鑑，政治學理論可為依據，當半總統制或議會制民主國家沒有任何政黨擁有過半數席次時，在正常情況下，某種形式的聯合政府成為最佳的解決方案，政局才能穩定，政府才有效能，社會才有安寧，人民才有幸福。

游盈隆指出，最近自己去上一個廣播節目，談到聯合政府的相關問題時，他跟主持人講，他不是偏愛聯合政府，在意的是政局是否穩定，政府是否有效能。因為只有政局穩定，政府有效能，社會才能安定，人民才有幸福。如果有任何政黨能同時掌握行政權和國會多數席次，完全執政，就像馬英九和蔡英文時代，那自然不須考慮聯合政府問題。如果不是的話，政黨領袖就需要嚴肅面對聯合政府的選項，因為那是任何負責任政黨領袖應有的表現。

游盈隆強調，試想一下，如果今天不是民進黨一黨少數執政，而是民進黨與民眾黨組聯合政府，或是民進黨與國民黨組聯合政府，或是民進黨，國民黨及民眾黨組超大聯合政府，會有今天這樣的亂象嗎？絕不可能。

游盈隆表示，坦白講，他很痛心與失望，台灣民主化已三十幾年，獲得國際社會諸多肯定，但因朝野政黨領袖缺乏遠見、知識和氣度，寧願沈迷政黨惡鬥，激化社會對立，浪費民族精力，虛擲寶貴執政光陰，不克自拔。選擇這條崎嶇難行的道路，注定要付出巨大社會成本，誰該負責？台灣不應該再這樣下去了。再這樣下去，木馬屠城記有朝一日在台灣上演，並非不可能。台灣人值得過更好、更優質的民主政治生活，不分性別、年齡、階級、省籍族群和移民先後。

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