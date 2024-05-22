《艾爾登法環黃金樹幽影》6/21發售！最新預告曝 瑪莉卡裸背登場
人氣遊戲大作《艾爾登法環》首部 DLC「黃金樹幽影」將在2024年6月21日正式發售，官方昨（21）日釋出最新預告片，訴說米凱拉與幽影之地的過去，預告片開頭更出現「永恆女王瑪莉卡」裸背登場的畫面，讓玩家更加期待《艾爾登法環 黃金樹幽影》究竟能帶來什麼新的刺激！
記者張志浩／綜合報導
《艾爾登法環》發行商萬代南夢宮娛樂表示，自從大型資料片《黃金樹幽影》的消息問世以來，玩家們總是不厭其煩地討論著幽影之地及其與交界地的關係，本次最新宣傳影片中，呈現瑪莉卡從未揭露的過去，以及發生在幽影之地不為人知的屠殺。
「這場有失賜福與名譽的秘密戰爭使恐懼降臨幽影之地，但仍未能解釋為何米凱拉決定捨棄他的力量及命運，轉而走上幽影之地。他希望在這裡達成什麼？儘管敘說故事的人也不明白，卻仍然有眾多信眾持續追尋著他。」
《艾爾登法環 黃金樹幽影》故事設定在名為「幽影之地」的世界，玩家需踏入此地展開神秘又危險的嶄新冒險，並使用全新的武器及盔甲對抗極具威脅性的頭目，追隨米凱拉的腳步，揭開《艾爾登法環》故事中的黑暗秘密。
此外，最新預告片中除了米凱拉的故事擁有眾多討論外，開頭永恆女王瑪莉卡幾乎是上空裸背出現，貌似要講述「黃金律法」誕生的過程，也引起全球玩家關注，「預告片一開頭就展現重點」、「所以瑪莉卡真的都沒在穿衣服嗎」、「瑪莉卡的故事線真的沒辦法不期待。」