中捷砍人嫌犯父母遭轟！《與惡》片段掀論戰：凶手家屬也是被害人

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《我們與惡的距離》以台灣多起社會案件為靈感，描寫隨機殺人案件發生後，加害者、加害者家屬、被害人家屬等各方人物的心境，其中王可元飾演的嫌犯患有思覺失調，是取材自2014年5月21日於台北捷運犯案的鄭捷，過於寫實的劇情在當時引發廣大迴響，其中一段吳慷仁飾演的辯護律師與加害者母親謝瓊煖的對話，更堪稱是經典。
中捷砍人案洪嫌父母遭轟 網友曬劇情片段抱屈
對照如今中捷砍人案，洪姓嫌犯在鄭捷一案滿10年當日，於台中捷運上持刀傷人，引發外界猜測他是否為模仿犯，對於洪嫌的父母遭砲轟，有網友在社群平台threads為此抱不平表示：「已經看到有網友開始騷擾謾罵犯人的家屬，但是......」他曬出一張圖，只見謝瓊煖飾演的加害者母親哭著說：「全天下沒有一個爸爸媽媽，要花個二十年去養一個殺人犯」，希望外界能停止攻擊洪嫌父母。
該則貼文獲得超過3萬人按讚、3千多人分享，掀起熱烈討論，不少網友表示，洪嫌的父親已經立刻為兒子道歉，更何況洪嫌早已經成年了，應該要為自己的行為負起責任，「你可以對這件事不評論，再氣不過可以罵犯人的行為，但謾罵犯人的家人，用惡毒的字眼也要他們去死，不會太不理智嗎」、「重點是這個家長在第一時間就出面，而且也沒有說是社會或是學校害他的，完全承認就是自己兒子的問題」、「罵犯人沒問題，但罵犯人家屬真的有病」、「台灣真的是病態的地方，大家都覺得網路發言無所顧忌，波及無辜跟犯人根本沒兩樣。」
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