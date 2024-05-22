新航疑遇「晴空亂流」急降致傷亡？英大氣學者示警：狀況逐漸頻繁
新加坡航空一架編號SQ321的波音777-300ER型客機，從倫敦起飛後，21日下午緬甸至泰國一帶上空遭遇嚴重亂流，導致機體急遽下降，造成機上乘客1死多傷，班機也緊急降落曼谷蘇凡納布機場。英國大氣科學專家指出，事件發生起因的「晴空亂流」，近年來出現的狀況越來越頻繁。
國際中心顏得智／綜合報導
綜合外媒報導，這架從英國飛往新加坡的班機，搭載211名乘客和18名機組人員，在緬甸上空，5分鐘內驟降1800公尺，當時機上有不少乘客並未繫上安全帶，空服員也還在送餐過程，安全帶警示並未亮起，導致多位乘客因急速下降頭部撞到機體，機上餐點和物品散落一地，1名73歲的英國籍男子在事故中因心臟病發作喪命；傷者部分，有7人傷勢較為嚴重。
目前新加坡運輸安全調查局(Singapore's Transport Safety Investigation Bureau, TSIB)正在調查這起事件，美國國家運輸安全委員會(U.S. National Transportation Safety Board)也將提供援助，目前僅能初步研判，這架航班有可能遭遇難以偵測的晴空亂流。
根據英國鏡報報導，英國雷丁大學大氣科學教授威廉斯(Paul Williams)指出，從各項研究以及證據顯示，由於氣候變化，晴空亂流正在增加；自1979年以來，北大西洋的嚴重晴空亂流增加了55%。最新的未來預測表明，如果氣候繼續變化，未來幾十年晴空亂流將增加一倍到三倍。
晴空亂流約有2000呎厚、寬約10至20哩的平層氣流，成因很多，多由小規模渦流引起，因渦流太小，多數天氣模型都無法計算，僅能透過天氣預報稍微掌握晴空亂流出現的可能性。