Lulu認了每天活在焦慮中！因1事曾萌生「退出演藝圈」的想法
黃路梓茵（Lulu）為皮克斯動畫電影《腦筋急轉彎2》新角色「阿焦」配音，她自認跟阿焦個性神似，會焦慮地在腦海中將最壞的狀況演練一遍，Lulu直言當主持人就是每天都在焦慮，包括第一次接紅毯主持人、頒獎典禮，主持記者會也會擔心拋出來的哏大家不會笑：「然後就在想是不是要退出演藝圈了？」無時無刻都在焦慮。
記者黃雅琪／綜合報導
《腦筋急轉彎》是皮克斯於2015年創作的電影，電影將小女孩萊莉不同的情緒藉由5種擬人化人物展現，分別是樂樂、憂憂、怒怒、厭厭和驚驚，如今《腦筋急轉彎2》的萊莉已從兒童成長為13歲的青少女，她面對更多元、寬廣的社會，展現了更多的心理變化及豐富的情感，這些細膩且多層次的情緒，就交由新登場的阿焦、阿廢、阿慕及阿羞來堆疊。
當然Lulu也不完全由焦慮主導性格，她說自己的命定性格有2種，50％是樂樂，另外50％就是阿焦；Lulu也透露最近讓她情緒焦慮的事情：「就是我們家鄰居最近在裝潢，可能前一天錄影錄到凌晨2、3點，然後早上9點就『嘎嘎嘎』被吵醒了，好焦慮啊！怎麼辦？還是我先搬出去好了！」
Lulu《腦筋急轉彎》至少看了5次以上，每次看到感人的地方還是會掉淚，這次收到迪士尼的邀約，她用「宇宙無敵興奮」來形容心情，還表示自己好像參加見面會，就像阿焦看到樂樂時說的：「我的天呀！我是你們的大粉絲！現在竟然能跟你們面對面。」能跟樂樂、憂憂見面，對她而言就是一種心想事成、美夢成真的感覺。
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