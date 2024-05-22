台灣民主拉警報！法裔台籍學者痛批：黃國昌被傅崐萁摸頭好噁心

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彭保羅（Jobin, Paul）先以台語向大家問好，接著表示自己來自法國，很榮幸3年前獲得台灣國籍與身分證，因此在地方選舉及今年總統立委選舉都有機會投票，他感到非常榮幸。
針對今年的立委選舉，民進黨沒有獲得多數席次，彭保羅認為，「沒有關係，民主政治就這樣」，然而上週五，看到國民黨及民眾黨立委完全不給民進黨一個機會表達意見，讓他質疑「台灣，還是民主國家嗎？」
彭保羅指出，黃國昌10年前也在中研院，參與過318學運、反對黑箱貿易法案，當時自己認為黃國昌起碼是反對中國共產黨使用國民黨控制台灣民主，「起碼10年前黃國昌有這個基本的概念、基本法律概念、基本民主概念」。
彭保羅直言，但是上禮拜他看傅崐萁摸黃國昌的頭，讓他覺得非常噁心，雖然自己沒有很喜歡黃國昌，但沒想到他可以低到這種地步，「好噁心，真的好噁心」。
彭保羅強調，自己不是法律學者，無法用法律語言表達對國會改革法案的意見，但自己是社會學家，「我關心的是這個社會，這個社會10年後有沒有機會繼續自由的發言」，若國會在這樣荒腔走板下，「這樣下去，我怕台灣社會就會失去自由發言權利」，因此鼓勵大家繼續加油、鼓勵民進黨立委繼續為台灣發言、保護台灣民主。