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變頻冷氣「師傅沒裝日立、三菱重工」！老闆公開答案：同行的秘密

▲炎炎夏日即將到來，現在白天氣溫只要飆高，許多人就會打開中冷氣開吹。（示意圖／記者鍾怡婷攝）
▲炎炎夏日即將到來，現在白天氣溫只要飆高，許多人就會打開中冷氣開吹。（示意圖／記者鍾怡婷攝）

記者張嘉哲/綜合報導

炎炎夏日即將到來，近日只要沒有遇到下雨的白天，仍然都是非常高溫，許多人都已經打開家中冷氣開吹， 然而在現今注重省電的世代，每個人家中一定都會選擇一台好用的變頻冷氣，想要省電又好吹又要便宜，大家是否好奇冷氣師傅家中自己都吹什麼樣的冷氣呢？熊令家電老闆娘公開師傅家中最常見的「冷氣品牌」，引起熱烈討論。

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熊令家電老闆娘在Tik Tok貼文指出「我從事四年冷氣行業，觀察到大部分的冷氣師傅家中安裝的冷氣都不是坊間大品牌的冷氣，冷氣師傅們都會選擇二線或者三線的品牌，主要有兩個原因，第一種因為師傅們安裝過太多冷氣，非常清楚知道，只要冷氣具備一級省電、有保固、售後服務好就是好機器！所以對於大品牌他們並不會特別地在意」。

▲冷氣。（圖/記者張嘉哲攝）
▲現在變頻冷氣越來越多人愛裝二線品牌，連許多冷氣師傅家中的冷氣都不一定會選擇大品牌。（圖/記者張嘉哲攝）
「另外一個最大原因就是，師傅不迷思在大品牌上，他們早就發現很多大品牌廣告打很兇的，都是把錢花在廣告費上，真的太不划算了！聰明的他們乾脆安裝小品牌，把機型的價差給省起來，對他們來說才是最香的選擇」。

冷氣品牌「迷思大公開」！花大錢買省電「是外行人想法」

熊令家電老闆娘提到，「仔細研究各大冷氣品牌的省電之後，就會發現真的不是廣告打越兇就越省電！一切都是業價資本主義在操控的秘密，像是有品牌主打全系列冷氣都符合2025省電標準，但是其實所有的台灣冷氣品牌，你有聽過沒有聽過的，其實都一定要符合2025省電標準才能販售哦！」

▲現在市售的變頻冷氣其實都擁有一級變頻效能的標章，一年的耗電量其實都差不多，花錢買大品牌主要是買效能、安靜程度，而不是為了省電。（圖/記者潘毅攝）
▲現在市售的變頻冷氣其實都擁有一級變頻效能的標章，一年的耗電量其實都差不多，花錢買大品牌主要是買效能、安靜程度，而不是為了省電。（圖/記者潘毅攝）
熊令家電老闆娘也強調：「有些人可能覺得冷氣品牌如果買一線品牌一定還是有差，但真相是，一線品牌與二線品牌省起來的電費一年算起來差了幾百塊就已經很多了，但是隨著不同的型號以及機價，就要差了好幾千塊，砸大錢買一線品牌你買的是大品牌的售後服務、效能以及安靜程度，不要一昧花大錢覺得自己在買省電」！

影片曝光後，不少網友紛紛回應「這是真的！當初就是要裝大品牌，師傅推薦了二線品牌的差了一萬多，結果吹6年了我家這台還是頭好壯壯」、「我家也是裝二線品牌，每個夏天也是吹到嚇嚇叫」、「冷氣師傅路過，家族親戚冷氣都我裝的，主要是我們還會自己修理冷氣，當然把那些要買服務的錢省下來囉！現在只要是一級變頻冷氣都很省啦，不要在意風切聲的話哪一台不涼不省電的」、「我家也是國產二線品牌，品質不輸給大品牌進口的，也是很省很冷」。

▲冷氣。（圖/記者蕭涵云攝）
▲冷氣師傅因為可以自己維修、安裝冷氣，且知悉冷氣行業內規，因此首選並不會是大品牌的冷氣，而是走國產、二線品牌的冷氣安裝。（圖/記者蕭涵云攝）

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