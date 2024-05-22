變頻冷氣「師傅沒裝日立、三菱重工」！老闆公開答案：同行的秘密

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「另外一個最大原因就是，師傅不迷思在大品牌上，他們早就發現很多大品牌廣告打很兇的，都是把錢花在廣告費上，真的太不划算了！聰明的他們乾脆安裝小品牌，把機型的價差給省起來，對他們來說才是最香的選擇」。
冷氣品牌「迷思大公開」！花大錢買省電「是外行人想法」
熊令家電老闆娘提到，「仔細研究各大冷氣品牌的省電之後，就會發現真的不是廣告打越兇就越省電！一切都是業價資本主義在操控的秘密，像是有品牌主打全系列冷氣都符合2025省電標準，但是其實所有的台灣冷氣品牌，你有聽過沒有聽過的，其實都一定要符合2025省電標準才能販售哦！」
熊令家電老闆娘也強調：「有些人可能覺得冷氣品牌如果買一線品牌一定還是有差，但真相是，一線品牌與二線品牌省起來的電費一年算起來差了幾百塊就已經很多了，但是隨著不同的型號以及機價，就要差了好幾千塊，砸大錢買一線品牌你買的是大品牌的售後服務、效能以及安靜程度，不要一昧花大錢覺得自己在買省電」！
影片曝光後，不少網友紛紛回應「這是真的！當初就是要裝大品牌，師傅推薦了二線品牌的差了一萬多，結果吹6年了我家這台還是頭好壯壯」、「我家也是裝二線品牌，每個夏天也是吹到嚇嚇叫」、「冷氣師傅路過，家族親戚冷氣都我裝的，主要是我們還會自己修理冷氣，當然把那些要買服務的錢省下來囉！現在只要是一級變頻冷氣都很省啦，不要在意風切聲的話哪一台不涼不省電的」、「我家也是國產二線品牌，品質不輸給大品牌進口的，也是很省很冷」。
@blancaliao_冷氣師傅家都裝這款冷氣！ #冷氣 #冷氣機 #冷氣日常 #冷氣人生 #創業 #格力 #三菱重工 #大金 #女性創業 #不會安裝冷氣的冷氣板娘 #冷氣安裝 #熊令家電 #冷氣板娘
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