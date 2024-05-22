期末考到！Uber Eats揭「大學生外送」內幕 　麻古、迷克夏買1送1

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綜觀北中南東四個地區大學生的餐飲外送熱銷美食榜，全台大學生普遍都擁有台灣魂，最熱銷的外送餐飲品類以「台灣美食」榮登排行榜冠軍，比較特別的是，中南部的亞軍為「美式速食」，顯示出漢堡、薯條、炸雞等品項緊緊抓住中南部學生的胃。
🟡「陽明交大」全年都靠外送
數據也揭露全台最愛使用 Uber Eats App 點餐的學校，以主校區位於新竹、台北的陽明交通大學奪冠，比較期末考前中後的單量，發現幾乎全年都仰賴外送解決日常飲食需求。其訂購單量遙遙領先第二名位於台南的成功大學與緊追在後第三名在桃園的中原大學。
🟡鹹酥雞5天王
進一步分析在全台大學生最愛的「台灣美食」中，國民美食「鹹酥雞」相關的炸物品項，包括雞排、鹹酥雞、甜不辣、百頁豆腐、四季豆等都是最熱門餐點。令人出乎意料的是，燙青菜同樣名列前茅，東部地區大學生在台灣美食品類中則獨鍾肉燥飯、紅燒豬肉麵等澱粉正餐，點購鹹酥雞時更特別對「雞尾椎」感興趣。
🟡東部餐餐必有蛋
除了冠軍台灣美食外，餐飲外送熱銷美食榜自第二名之後開始出現區域差異。桃園以北愛吃日式料理，特別是丼飯類如牛丼、燒肉飯等；中南部喜好相近，美式速食和中式鍋貼都獲青睞；東部大學生，一天之中最不能錯過的就是早餐與早午餐，大多數的餐飲外送訂單集中在上午時段，且必加蛋或搭配蛋類品項如荷包蛋、蔥花蛋、起司蛋等。