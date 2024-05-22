全聯結帳超慢10年不改！店員抖出「最大兇手」　婆媽逛10年全認同

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貼文曝光後，引起廣大迴響，不少全聯常客紛紛認同回應「每次輪到我結帳時都快到不行，看到一堆人刷完才在拿錢拿手機，真的大翻白眼」、「每次看到那種排隊在滑手機、發呆，等結帳店員全部刷完商品，才在那慢慢從皮包拿出禮券、現金零錢的，真的滿肚子火」、「我的習慣是全聯App開啟才去排隊」、「真的不是店員的問題....根本就是顧客自己動作在慢」、「每次結帳完全不需要1分鐘....真的是客人的問題，店員超無辜」。
全聯結帳問題10年仍慢！店員無奈吐露心聲
事實上，全聯結帳速度慢的問題在過去可以說是企業管理的問題，包括過去有提供「報電話會員」的問題，店員還要輸入電話號碼，可能有顧客報錯、店員打錯等問題，後續取消報電話機制之後，全聯開始推廣升級PXpay、全支付等行動支付功能，緊接著還有一陣子推廣咖啡業務的問題，每個人結帳時都會耽誤不少時間。
但時至今日，這些外在的因素早已陸續排除，在行動支付業務開始成熟之後，結帳速度也早已提升不少，《NOWnews》記者也實際訪問在全聯服務多年的店員，她透露「現在我們店站櫃檯已經不需要推廣其它的業務，只要專心結帳即可，我們都是盡快結帳將物品放到菜籃中，收取金錢後就立刻結帳下一位客人，但確實有許多客人會等到確定金額才開始拿錢包，甚至是找大量零錢，我們也只能等待，不是我們不想快，但總不可能催促客人動作加快」。
全聯結帳內行人快速SOP！提升速度「不只店員有責任」
以記者每個禮拜會到全聯兩次來看，其實全聯現在的結帳速度已經提升不少，但仍會觀察到許多常客看到的問題，其實想要提升全聯結帳速度，單靠店員手速是不夠的，以記者來說，去全聯都是使用其「全支付」的功能，快輪到自己結帳時就先打開手機載具以及App。
而櫃檯通常都會備有購物菜籃，可以跟店員要一個放在結帳出口處，店員刷過的商品直接可以放入其中，刷完確認金額後就進行扣款，接著領取明細，把菜籃拿到一旁的桌子一邊對明細一邊裝袋，整個結帳流程不到一分鐘的時間，但如果你經常是在店員刷完商品後才在找錢包、打開App，甚至是堅持在櫃檯裝袋，當然會耗掉不少時間，為了你我有好的消費體驗，大家下次不如可以試看看提前準備好現金、信用卡或是行動支付，就能省下不少時間囉！