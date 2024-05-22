高美濕地生態體驗　5/27開放報名

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農業局指出，聯合國於2015年通過2030永續發展議程，提出17項全球邁向永續發展的核心目標，藉此引領政府、企業及公民團體等，在未來15年間的決策與行動方向，共同創建永續發展的世界。農業局為推動落實SDGs，同時讓國際社會瞭解台中市長期致力於環境保護與永續發展的努力，每年均辦理生態導覽活動大力推廣SDG14及SDG15等2項落實具體的保護和促進水、陸域生態系統永續利用實際作為，追求健康生態的環境資源循環共生。
農業局表示，為讓愛好自然生態的民眾體驗高美濕地豐富的生態之美，113年度生態體驗活動預計6至10月共規劃辦理10場次，活動訂於6月15及30日，7月14及27日(5月27日開放報名)；8月10及25日與9月14日(7月16日開放報名)；9月22日、10月5及13日(8月12日開放報名)舉辦，活動內容包括濕地生態、鳥類、植物及高美社區文史景觀等，每梯次約40位，依往年經驗都是一開放即秒殺，歡迎喜愛大自然的機關、團體、學校、公司行號絕對不容錯過親近高美濕地的機會並踴躍報名參加，報名方式請自行於網頁線上報名。
農業局提醒，高美濕地範圍也屬高美野生動物保護區，建議參加民眾造訪高美濕地時務必遵守相關管制事項，共同維護保護區生態環境，若違反管制規定，將依野生動物保育法相關規定處5萬元以上、25萬元以下罰鍰；另亦請參加民眾多共乘或搭乘大眾交通運輸工具，共同為低碳生活努力進而達到節能減碳的效果。