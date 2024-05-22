「昔喊國會改革今背棄承諾！」他揭綠3大咖「自打臉全紀錄」
立法院21日院會審查國會改革草案，藍白聯手將院會延會至0時，民進黨團則透過表決戰術力阻法案通過，草案審查進度相當慢。對此，國民黨立委吳宗憲在社群平台上貼出時任民進黨立委柯建銘、林佳龍、顧立雄等綠營成員過去針對國情報告、調查權的發言影片，嘲諷是「民進黨打臉全記錄」。
記者王德蓉／綜合報導
吳宗憲在臉書分享影片，回顧柯建銘、林佳龍、顧立雄等人對國會改革的發言，嘲諷是「民進黨打臉全記錄」，昔喊國會改革，如今背棄承諾，也問民進黨「為什麼要反對自己曾經提出過的法案呢？」
從影片中可以看到，當年柯建銘喊話時任總統馬英九「請馬英九注意，立法院所有質詢、所有報告，總質詢還是委員會，都是即問即答的，馬英九應該很誠懇的面對這個問題，要以尊重國會的態度。」吳宗憲質疑，「護金孫？老柯昔要馬總統即問即答，如今不讓賴清德來」；而外交部長林佳龍擔任立委時，談及立法院的聽證與調查權，強調政府應該提供立委正確且充分的資訊，並表示政府應該承擔相應的責任，吳宗憲也嗆，「林佳龍踹共，昔推立法院聽證調閱，現在不敢認？」
最後一段影片，顧立雄當時談及立法院的調查權時表示，政府應該配合國會的調查，否則應該受到相應的處罰。吳宗憲則嘲諷說：「綠營立委當初推動國會改革，如今卻全部忘記了？」