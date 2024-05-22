限時一週早鳥優惠！高美館國際特展「瞬間」5/25開搶
英國泰德美術館特展《瞬間－穿越繪畫與攝影之旅》獲歐洲媒體評為年度必看展覽，該展也將於6月29日起至11月17日於高雄市立美術館舉辦。早鳥票自5月25日至31日限時啟售，高美館表示，《瞬間》特展早鳥票價150元（原價300元）為全展期最優惠，不用飛英國、來到高雄就能暢遊百年國際藝術經典，鼓勵民眾把握限時一週踴躍購票。
記者陳美嘉／高雄報導
高雄市立美術館代理館長林羿妏表示，《瞬間－穿越繪畫與攝影之旅》特展將呈現二十世紀最具影響力的藝術家如畢卡索、安迪．沃荷、傑夫．沃爾及托馬斯．施特魯斯等人的關鍵作品。正如泰德美術館策展人引用美國著名作家蘇珊．桑塔格所說：「畫家負責創造，而攝影師負責揭露」來定錨近代藝術史的起點，透過藝術家們畫筆、鏡頭捕捉到那轉瞬而逝的「瞬間」，在這個展覽裡都將化作永恆的經典。
高美館國際特展《瞬間－穿越繪畫與攝影之旅》以〈攝影時代的繪畫〉、〈拉鋸〉、〈如畫的場景〉、〈凝視的詩意〉、〈歷史取鏡〉與〈融合新境〉六大子題呈現自1930年代迄今現當代繪畫與攝影的多元面貌。
高美館《瞬間－穿越繪畫與攝影之旅》特展早鳥票150元（原價300元）將在5月25日至31日於高美館售票中心與ibon售票系統限時販售；6月1日起，四大通路平台同步販售特展預售票200元。高美館與奇美博物館《英國國家藝廊珍藏展》聯票同步於6月1日限量開賣，雙展聯票優惠700元（原價850元）。更多特展相關訊息，敬請鎖定高美館網站，以及臉書專頁與Instagram「高雄市立美術館」。