黑衣男按鈴後急逃命畫面曝光 官員示範按對講機3次才成功
中捷昨天發生車廂內砍人事件，乘客抱怨緊急對講機失靈，中捷為證明應急設備正常，昨天傍晚應媒體要求示範按鈴，卻按到第3次才成功。民進黨市議員今天在議會砲聲隆隆，市議員陳俞融出示影片指出，黑衣男按鈴的下一秒，洪嫌就衝過來，「不跑要等著被砍嗎？
記者顏幸如／台中報導
中捷緊急對講機功能是否正常，乘客和中捷說法兩極，為證實事發當下沒接通屬操作的誤解，中捷公司昨天傍晚在媒體要求下，由運務處長許泰銘當場示範，在鏡頭前邊按鈴邊提醒民眾「在按的時候，不要按了就放」。
尷尬情況就在此時發生，許泰銘按了兩次，燈亮了、鈴聲響了，但說好的10秒鐘內接聽呢？直到他按第3次，對講機那頭總算有了回應。
市議員蕭隆澤、陳雅惠、陳淑華、張芬郁、陳俞融、謝家宜今（22）日聯合質詢時砲聲隆隆，指3個月前有人亮槍、現在又有人拿刀砍人，乘客按了對講機還不能跑，搭台中捷運的壓力太沈重，市府沒實質檢討還推卸責任。
陳俞融出示捷運公司提供的影像，車廂內一名黑衣男衝到車門旁，按下對講機，但一秒後洪嫌已經拿刀走向他，車衣男趕緊轉頭逃命，「誰有機會長按3秒，按完還有命嗎？」
捷運公司董事長顏邦傑坦言昨天下午測試出狀況，他表示當時無線電通訊故障，昨晚中捷全面測試運轉中的18車廂，確認功能通通正常。