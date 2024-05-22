綠委李坤城助理偷拍藍委手機！還PO上臉書炫耀 私人對話全都露
立法院會昨（21）日挑燈夜戰，續審國會改革相關法案，怎料在休息期間，國民黨立委陳玉珍突然在現場喊「妨害秘密罪」條文，原來是有藍委發現，民進黨立委李坤城助理偷拍國民黨立委手機畫面，而該名助理詹守忠臉書貼文也曝光，附圖中可清楚看出藍委私人對話內容，在場藍委怒嗆「這妨礙秘密啦！」、「什麼爛老闆，就有什麼爛助理！」
記者林怡昕／台北報導
立法院昨天審查國會改革相關法案到深夜12時，怎料約莫晚上11時左右，陳玉珍突然開始唸起「妨害秘密罪」條文，原來是有藍委發現，李坤城助理詹守忠從二樓觀眾席，向下偷拍國民黨委員手機畫面，還直接將照片無馬賽克就PO在臉書上。
一旁正在直播的國民黨立委羅智強也喊，「詹守忠！李坤城你的辦公室助理要出來洗地了啦！」、國民黨立委王鴻薇怒嗆，「惹錯人了啦，什麼爛老闆就有什麼爛助理」，陳玉珍更高舉手機螢幕畫面，直指偷拍藍委手機畫面恐涉「妨害秘密罪」，葉元之更一度要衝去李坤城位置理論。
李坤城助理詹守忠的臉書貼文也曝光，貼文中指出「NIKON-D850質真好，手機的資訊拍的一清二楚」，附上照片中，每張都清楚特寫藍委手機畫面，更能清楚看到藍委們手機畫面中的對話紀錄。