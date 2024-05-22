《柯南》人氣角色安室透聲優爆不倫！古谷徹認外遇：曾家暴、墮胎
70歲日本聲優古谷徹因為在日本動漫界十分有名，他過去曾為不少知名動畫角色配音，包含《名偵探柯南》安室透、《聖鬥士星矢》星矢、《航海王》薩波、《七龍珠》飲茶等知名動漫角色。古谷徹有2段婚姻，前妻為小山茉美，與第2任妻子間嶋里美從1985年結婚至今，有老婆的他，今（22）日被爆出與小37歲的女粉絲爆出不倫戀，不僅曾經動手施暴，更要求對方墮胎。長達4年半的不倫戀被曝光後，古谷徹親自發聲明道歉、認錯。
記者張一笙／綜合報導
古谷徹被日本八卦媒體《週刊文春》爆出長達4年半的不倫戀，他親自交代到去年9月為止，和一名女粉絲有長達4年半的戀情：「我被她真誠的支持所吸引，於是我隨意地聯繫了她，並與她建立了關係。」古谷徹也在文中承認自己曾在爭吵中，向對方施暴：「有一次我們吵架了，我忍不住對她動了手，作為一名成年人，這是我做過最糟糕的事情。」
古谷徹的不倫戀之所以會被爆出，是因為女方曾向警方告發古谷徹對她動手施暴，甚至在她懷孕期間還被要求墮胎，古谷徹承認並表示道歉：「我還犯了不可原諒的錯誤，我要求她終止懷孕，我真的非常非常抱歉，因為我深深地傷害了一名女人的身體和精神。」古谷徹也在聲明最後提到：「我辜負了多年來支持我的粉絲的信任，讓他們失望、傷害他們、玷污了他們的品格深表歉意，我也辜負了大家的信任，給大家帶來了極大的不便。」古谷徹表示，他將用餘生全心全意地彌補，並已經準備好接受任何懲罰。
由於古谷徹在《名偵探柯南》為超人氣角色「安室透」配音，因為他的磁性嗓音吸引大批粉絲，如今隨著古谷徹的黑料被爆光，網路上也掀起了一波「聲優撤換」運動。