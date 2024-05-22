中捷砍人案凶嫌說詞反覆！稱「怕北捷人太多失敗」 殺人未遂移送
20歲的洪姓男子昨（21）日在台中捷運砍人，警方查出他一週前先在高雄購買3把刀，犯案前2天就從高雄北上台中住在摩鐵，當天上午搭乘計程車前往捷運水安宮，行兇前又吞了數顆鎮定劑，稍早警方結束偵訊，將洪男依殺人未遂、恐嚇、傷害等3罪移送地檢署；據了解洪男對於犯案動機說詞反覆不一，包含「台北捷運人太多」、「女友父親也住高雄擔心誤傷」等。
記者孫唯容／綜合報導
根據初步調查，洪男一週前就在高雄市路竹區買好兇刀，19日轉而從高鐵台南站北上到台中，入住摩鐵2天後，21日上午10時39分搭乘計程車前往捷運水安宮，行兇前吞了8個藥後，還在捷運置物櫃放置私人物品，11時03分進入車站行兇。
洪男昨天身穿病人服移送到分局，其母到附近大賣場為他購買衣物，面對警方偵訊時詢問犯案動機，洪男給出數種版本，包含「擔心在高雄犯案誤傷女友爸爸」、「北捷人太多、中捷人潮較少」等，稍早警方結束偵訊後，將洪男依殺人未遂、恐嚇、傷害等3罪移送地檢署。
※【NOWnews 今日新聞
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