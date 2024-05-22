緬懷牡丹社事件　台日美共啟「石門古戰場」史蹟碑揭牌 

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在與150年前牡丹社事件發生的同一天，屏東縣府5月22日攜手牡丹鄉公所辦理「牡丹社事件150週年紀念活動啟動暨macacukes石門古戰場揭碑典禮」，日本台灣交流協會高雄事務所所長奧正史、美國在台協會高雄分處處長張子霖、宮古島市教育委員會教育長大城裕子共襄盛舉，原住民族委員會主委曾智勇、牡丹鄉長潘壯志及史詩大戲《斯卡羅》的原著陳耀昌醫師也出席參與，琉球宮古島市議會議員及台日友好人士更特別組團，共同見證這歷史性的一刻。
周春米說，這起影響台灣歷史發展的事件，從1867年美國「羅妹號事件」，當時美駐福爾摩沙領事李仙得與斯卡羅原住民協議「南岬之盟」和平協定，是第一次以台灣人民為主體簽署的國際協議，到1871年琉球漂民的「八瑤灣事件」及導致1874年的「牡丹社事件」，也因為此事件，清廷才注意到台灣佈防及治理問題，而於1875年興建了恆春古城，明年亦為恆春建城150週年。
牡丹社事件是一場因為語言、文化隔閡誤解而發生的歷史事件，在過去150年中，所有參與過事件的當事人以及後裔，努力的以和平為目標，積極的交流、互相認識與理解，尤其牡丹鄉2005年遠赴日本沖繩縣宮古島市向琉球遺族表達善意，勇於面對歷史，她非常感動，於是主動爭取舉辦牡丹社事件150週年紀念活動，紀念先民捍衛家園的決心，更是體會和平共存、團結合作的真義。
美國AIT高雄分處長張子霖指出，戲劇《斯卡羅》即改編自「羅妹號事件」，他很高興周春米縣長月前訪美時特地參訪美國國會圖書館，見證了當年「南岬之盟」的相關歷史文件，此事件強調了文化之間的深層聯繫和共同敘事，以及排灣人民的力量與尊嚴，他以排灣語「aljac」一詞，希望大家一起認識共同的歷史，並在祖先們奠定的堅實基礎上共同建設未來，持久地和平與尊重。
日本交流協會高雄事務所所長奧正史表示，在歷經150年的歲月，日本宮古島與牡丹鄉由彼此關懷支撐起的友誼孕育而生，在牡丹鄉不僅可認識牡丹社事件，學習排灣族等原住民的文化風俗，恆春半島也有豐富的自然觀光資源，例如看海美術館、四重溪溫泉、阿塱壹古道等，他會向日本朋友推薦，歡迎來牡丹旅遊，希望透過此次牡丹社150週年為契機，台日交流更加蓬勃熱絡。
典禮中，縣長周春米、所長奧正史、處長張子霖、宮古島市教育委員會大城裕子教育長、原民會主委曾智勇等人將代表和平的百合花束插入排灣族陶壺中，象徵牡丹社事件150週年紀念活動正式啟動。隨後轉往石門古戰場旅遊資訊站，為「macacukes石門古戰場」縣定史蹟碑揭碑。
「石門天險」在排灣語中稱為「macacukes」，意思為相互支撐和抵禦外侮，自古以來就是族人守護進入牡丹社與高士佛社的重要關卡，也是當年牡丹社及高士佛社人抵禦日軍入侵處。「macacukes石門古戰場」去年經縣府文資審議會通過登錄史蹟，並在牡丹社事件關鍵一役「石門之役」發生地設立「macacukes石門古戰場」縣定史蹟碑，見證台灣原住民族在一個半世紀前，據天險捍衛家園的重要歷史事件，彰顯其歷史價值與意義。