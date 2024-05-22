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憂太陽花重演！絕不會鼓動群眾　柯建銘：衝進來還得了

▲抗議藍白群眾包圍立法院，人潮已外溢到中山南路、濟南路，現場喊破3萬人，有滿滿的太陽花學運既視感。（圖／莊瑞雄辦公室提供）
▲抗議藍白群眾包圍立法院，人潮已外溢到中山南路、濟南路，現場喊破3萬人，有滿滿的太陽花學運既視感。（圖／莊瑞雄辦公室提供）

記者陳威叡／台北報導

立法院藍白欲聯手通過國會改革法案，卻遭批評過程黑箱，引發民眾走上街頭抗議，昨晚更有3萬人包圍立院，滿滿太陽花學運既視感，民進黨立院黨團總召柯建銘今（22）日接受專訪表示，這就是台灣民主的可貴，群眾們也很克制，否則衝進來還得了，所以沒有人會去鼓動他們，但也喊話傅崐萁、黃國昌，可以沒收國會跟民主，但不能沒收民意與民心。

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立院從上周五期院會開始審查國會改革法案，藍白聯手試圖闖關通過，為朝野立委引爆史上最嚴重國會肢體衝突，有民眾不滿藍白過程黑箱、沒收民主，走上街頭抗議，昨晚更有3萬人包圍立院，滿滿太陽花學運既視感。

柯建銘今日接受Yahoo TV《齊有此理》專訪，提及這就是台灣民主可貴之處，而群眾們也很克制。否則衝進來還得了「這會踩死人」，會有很大的問題，但大家都很理性。

主持人問及如此一來藍白沒有壓力嗎？柯建銘表示，他們鐵了心要硬幹，且立院議場內有多少警察在保護，與群眾有隔開，但若衝進來朝野立委大家都危險，而昨天散會後，只有民進黨團幹事長吳思瑤受訪，反觀傅崐萁與黃國昌找警察後偷偷跑掉。

主持人追問是否無法改變法案三讀，柯建銘說藍白可以沒收國會與民主，但沒辦法沒收民意與民心，會窮盡一切可能去阻擋，但不知道對方會不會收手，也感嘆稱一但通過核心價值被打破，之後就處理《兩岸人民關係條例》、《反滲透法》與國安五法，現在只是序幕而已，而看到這麼多群眾站上街頭，也代表台灣有救，大家知道國家要完蛋了。

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