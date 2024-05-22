Toyz在監獄不要看！女友篠崎泫遭爆「私訊穩聊黃豪平」結局超展開
女星篠崎泫擁有甜美外型，一直以來桃花不斷，男友Toyz才剛入獄，她就被爆料和其他男星私訊聊天！日前她和黃豪平在節目《甄心分享小琳鐺》大聊詐騙話題，黃豪平爆料，篠崎泫曾用IG小帳跟他聊天好幾個月，後來兩人在錄影現場遇到，聊起這件事，才發現是一場騙局，黃豪平也意外因為博恩而拆穿對方。
記者吳昕蓓／綜合報導
黃豪平透露，之前在IG上有一個自稱是篠崎泫的帳號敲他，他一開始雖然抱持懷疑態度，但對方表示，「可以用官方帳號按你貼文讚來證明」，果然不久後，篠崎泫的帳號真的來按他的讚，成功讓他放下戒心。剛好那陣子黃豪平打算買房子，對方也問他「住哪裡」、「打算買哪裡」，他因此把自己的生活、身家都全講出來，讓主持人沈玉琳打趣說，「你一定是有邪念」，徐凱希也追問，「你跟她聊多久？」黃豪平透露，大概幾個月，強調是斷斷續續，直呼「只有房子沒有房事！」
後來有次在錄影現場遇到篠崎泫，黃豪平便提起兩人在網路上聊的話題，沒想到篠崎泫聽了一頭霧水，根本不知道他在講什麼，黃豪平才驚覺自己是遇上詐騙了。後來自稱篠崎泫的帳號又敲他，說晚上要跟博恩吃飯，剛好黃豪平知道博恩當晚有演出，心想根本不可能，加上對方又騙說，她準備跟博恩合作電視節目，想找黃豪平一起，需要一點投資，讓黃豪平直接拆穿她，這個神祕小帳也就此消失得無影無蹤。
篠崎泫補充，後來有10幾個人都來問她這件事，透露當時不知道點了哪個連結，導致帳號被盜，因為沒發生什麼事情，她也就不以為意，沒有改帳號、密碼，沒想到竟陸續發生這些事情。沈玉琳也笑虧她：「這樣妳要感覺很『尊榮』，為何詐騙集團要去盜用妳的帳號，為的就是要讓男人起色心，這樣詐騙才會成立！」讓篠崎泫忍不住直呼：「哪有尊榮，是很麻煩好嗎！」