高鐵延伸宜蘭「停留二階環評」遭批延宕 鐵道局：程序照規定辦理
交通部鐵道局今（22）日表示，高鐵延伸宜蘭為國家重大建設之一，為廣納各界意見，交通部於110年9月25日及110年11月17日辦理2次地方說明會，期在兼顧專業及切合地方民意的基礎上，取得最大的共識。基於各界對縣政中心以南350公尺處之站址方案較具共識，鐵道局爰於111年1月4日陳報可行性研究暨綜合規劃報告至交通部，經交通部111年1月27日召開「高鐵延伸宜蘭計畫可行性研究暨綜合規劃報告環評前審查會議」，結論略以：以縣政中心以南350公尺處之站址方案為高鐵站址優選方案，請鐵道局據以辦理後續環評作業。
記者林莞茜／綜合報導
鐵道局說明，鑑於本計畫為表定二階環評案件，111年1月28日已啟動環境調查作業，案經環境部111年8月24日召開環評大會決議本案賡續辦理二階環評，目前已完成3場環評公開說明會及範疇界定，刻依112年8月17日範疇界定結論辦理二階環評四季環境調查，上述相關程序皆照環評法規定辦理，並依既定進度持續作業中，絕無延宕情事，後續二階環評通過後，鐵道局將儘速依行政程序陳報交通部核轉行政院審議。
高鐵延伸宜蘭計畫是宜蘭縣期盼多年的重大建設，對於宜蘭地區及整個東部未來長遠發展影響甚鉅，更是宜蘭民眾高度關注的重要議題，鐵道局將依既定期程持續辦理相關作業，並與宜蘭縣政府共同落實TOD都市運輸發展理念，朝淨零碳排及永續發展的政策目標邁進，以期儘速完工通車，促進宜蘭地方經濟發展並提升民眾生活品質。