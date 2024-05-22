39歲C羅參加歐洲盃！第六度代表葡萄牙出賽　締造足壇第一人紀錄

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現年39歲的C羅，近年來已遠離歐洲足壇，前往沙烏地阿拉伯聯賽加盟艾納斯，2022卡達世界盃期間，C羅和葡萄牙國家隊前任主帥桑托斯（Fernando Santos）發生摩擦，導致在16強戰開始到8強被淘汰，C羅都被放在替補席，當時不少球迷認為，C羅的國家隊生涯將終結，而隨著葡萄牙國家隊更換主帥，找來曾執教過比利時的馬丁內茲（Roberto Martinez）後，C羅本次再度入選國家隊，而葡萄牙足協也強調，徵招C羅，不是因為人氣而是實力。
2004年心碎葡萄牙 2016年法國圓夢
2004年當年19歲的C羅，就被選進當年葡萄牙國家隊歐洲盃名單，當年歐洲盃在葡萄牙舉辦，而國家隊在主場加持下一路殺進決賽，但在決賽葡萄牙0:1意外敗給希臘，當時C羅痛哭的畫面，也成為經典，而2016年在法國舉辦的歐洲盃，葡萄牙在不被看好的情況下，一路挺進決賽，在決賽以1：0擊敗法國，奪下隊史首座冠軍，那場比賽C羅受傷提前退場，但他堅持用單腳支撐，在場邊指揮隊友，也感動許多球迷。
老、中、青戰力到位 葡萄牙衝擊冠軍
在葡萄牙公布的歐洲盃26人名單中，可說是老、中、青三代戰力齊聚，除了39歲的C羅外，41歲的佩佩（Pepe）也入選名單，其他像是中生代的內維斯（Ruben Neves）、費爾南德斯（Bruno Fernandes）、席爾瓦（Bernardo Silva），新生代備受矚目的前鋒菲力克斯（Joao Felix）、萊奧（Rafael Leao）和曾在世界盃16強戰上演帽子戲法的拉莫斯（Goncalo Ramos）都在本次名單中，葡萄牙這一次聚集了有可能是10年來最好的陣容，目標就是全力衝擊隊史第二座歐洲盃冠軍。
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