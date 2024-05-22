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39歲C羅參加歐洲盃！第六度代表葡萄牙出賽　締造足壇第一人紀錄

▲足壇巨星39歲的「C羅」Cristiano Ronaldo確定加本次歐洲盃，也是他第六度代表葡萄牙出賽，寫下足壇第一人紀錄。（圖／美聯社／達志影像）
▲足壇巨星39歲的「C羅」Cristiano Ronaldo確定加本次歐洲盃，也是他第六度代表葡萄牙出賽，寫下足壇第一人紀錄。（圖／美聯社／達志影像）

記者吳政紘/綜合報導

葡萄牙男足國家隊在今（22）日宣布今年歐洲盃的26人名單，其中39歲的「C羅」Cristiano Ronaldo入選名單，自2004年首次參與歐洲盃賽事後，本屆已是C羅生涯第六度參與歐洲盃賽事，成為足壇第一位參與六屆歐洲盃的球員，C羅也在個人IG發文表示：「能再次代表葡萄牙征戰歐洲杯是一種驕傲，加油吧！」而本屆歐洲盃由德國舉辦，比賽將於6月14日點燃戰火。

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世界盃被當替補　C羅仍重返國家隊

現年39歲的C羅，近年來已遠離歐洲足壇，前往沙烏地阿拉伯聯賽加盟艾納斯，2022卡達世界盃期間，C羅和葡萄牙國家隊前任主帥桑托斯（Fernando Santos）發生摩擦，導致在16強戰開始到8強被淘汰，C羅都被放在替補席，當時不少球迷認為，C羅的國家隊生涯將終結，而隨著葡萄牙國家隊更換主帥，找來曾執教過比利時的馬丁內茲（Roberto Martinez）後，C羅本次再度入選國家隊，而葡萄牙足協也強調，徵招C羅，不是因為人氣而是實力。

2004年心碎葡萄牙　2016年法國圓夢

2004年當年19歲的C羅，就被選進當年葡萄牙國家隊歐洲盃名單，當年歐洲盃在葡萄牙舉辦，而國家隊在主場加持下一路殺進決賽，但在決賽葡萄牙0:1意外敗給希臘，當時C羅痛哭的畫面，也成為經典，而2016年在法國舉辦的歐洲盃葡萄牙在不被看好的情況下，一路挺進決賽，在決賽以1：0擊敗法國，奪下隊史首座冠軍，那場比賽C羅受傷提前退場，但他堅持用單腳支撐，在場邊指揮隊友，也感動許多球迷。

老、中、青戰力到位　葡萄牙衝擊冠軍

在葡萄牙公布的歐洲盃26人名單中，可說是老、中、青三代戰力齊聚，除了39歲的C羅外，41歲的佩佩（Pepe）也入選名單，其他像是中生代的內維斯（Ruben Neves）、費爾南德斯（Bruno Fernandes）、席爾瓦（Bernardo Silva），新生代備受矚目的前鋒菲力克斯（Joao Felix）、萊奧（Rafael Leao）和曾在世界盃16強戰上演帽子戲法的拉莫斯（Goncalo Ramos）都在本次名單中，葡萄牙這一次聚集了有可能是10年來最好的陣容，目標就是全力衝擊隊史第二座歐洲盃冠軍。


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