國民黨堅持舉手表決？藍委還原驚人真相：民進黨偷走6張表決卡
立法院21日延續上週五議程，繼續處理國會改革相關法案，立法院長韓國瑜宣布表決都採舉手表決，民進黨反對，要求回座位使用「表決器表決」。對此，國民黨立委羅廷瑋指控，民進黨之所以如此堅持表決器投票，就是因為他們「已經把國民黨的表決卡偷走了」，這才是真正事情的原貌。
記者王德蓉／綜合報導
羅廷瑋於節目《新立院新觀點》還原國民黨採用舉手表決、民進黨堅持表決器表決的2大原因，羅廷瑋表示，第一，國民黨其實願意用「表決器表決」，但民進黨趁國民黨要回座位使用表決器時，都想衝上來占領主席台、衝撞立法院長韓國瑜，讓整個議事程序癱瘓。羅廷瑋表示，立法院記名表決皆有全程直播，都能清楚知道是誰投票，根本沒有民進黨提的違規問題，強調「舉手表決」絕沒有「黑箱問題」。
羅廷瑋爆料，第二，他私下詢問議事人員，若要使用表決器表決，是否已經準備好記名表決卡？沒想到對方竟回「有六張表決卡已經不見。」羅廷瑋說，如果今天採用表決器投票，缺少表決卡的國民黨該如何表達權益與意見？而這也是民進黨堅持要表決器投票的原因，因為「民進黨已經把國民黨立委的表決卡偷走了」，這才是真正事情的原貌。
針對「人數、票數對不上」的爭議，羅廷瑋強調，議事規則規定連續表決不用重複清點人數，可國民黨一直都有配合民進黨要求清點人數，這些謠言國民黨都能清楚回答。