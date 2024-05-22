泫雅男友龍俊亨跟Burning Sun有關聯！還是具荷拉前任 IG被洗爆
英國《BBC》日前播出當年震驚韓國娛樂圈「Burning Sun」事件的紀錄片，讓不少粉絲再度想起這件黑暗往事。泫雅今年1月因為認愛捲入「Burning Sun」醜聞的前男團HIGHLIGHT成員龍俊亨，在影片播出後IG湧入大批粉絲洗版，並要她：「好好挑對象！」
記者張一笙／綜合報導
泫雅今年1月認愛現任男友龍俊亨，過去曾是男團HIGHLIGHT成員之一的龍俊亨，2019年因為承認收過鄭俊英分享的非法偷拍影片，身陷醜聞因而被退隊。在BBC播出「Burning Sun」事件的紀錄片後，2人的戀情又被拿出來討論。
泫雅2007年在14歲的年紀以「Wonder Girls」出道，過去曾參加韓綜《青春不敗》與具荷拉相識，2人在節目中的互動十分具有人氣，甚至被網友封為「幼稚姐妹」，2人之間感情不言而喻。龍俊亨則是具荷拉唯一公開承認的男友；2019年具荷拉因為被偷拍、好友雪莉離世等雙重打擊而輕生離世；如今泫雅公開認愛具荷拉的前男友龍俊亨，讓不少粉絲們都十分氣憤。
不少粉絲在紀錄片播出後，紛紛湧入泫雅的IG留言：「看了關於妳男友的新紀錄片沒」、「妳忘了具荷拉跟妳男友交往過嗎」、「可憐哪」、「妳不尷尬嗎」、「具荷拉是偷拍受害者，妳男友則是施暴者」、「睜開妳的雙眼」、「好好挑一下對象吧」、「妳忘了具荷拉嗎」、「居然跟深陷Burning Sun醜聞的人交往」、「妳瘋了嗎」。
不過由於龍俊亨被證實沒有涉及「Burning Sun」案件中，僅是獲得偷拍影片，因此不少泫雅的粉絲也跳出來幫忙說話：「你們不要那麼惡毒」、「留言太過分了」、「少來煩泫雅」、「不要傷害她，做錯事的不是她」而對於網路上的惡評如潮，泫雅至今仍未對此作出回應。