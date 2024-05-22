流浪貓變成榮譽博士！「天天跑大學」聽課睡午覺 畢業典禮缺席了
流浪貓5年之間蛻變為榮譽博士！日前美國一所大學舉辦了2024年畢業典禮，其中最大亮點，是一隻名叫Max的虎斑貓獲得「文學榮譽博士」學位，牠在4年之間天天到校聽課、睡午覺，出席率甚至比部分同學還要高，更是校園風雲貓貓，人氣紅不讓。
記者潘毅／綜合報導
佛蒙特州立大學卡斯爾頓校區上週末舉辦了畢業典禮，不過在畢業證書頒發時，一位「Max Dow」的文學博士被唱名時，現場歡聲雷動，卻看不倒「牠」上台領獎，原來這個Max，竟是一隻虎斑貓。
Max是在5年多前突然出現在卡斯爾頓校區裡，後來被家住附近的居民Ashley Dow收養，但是擁有家的牠，仍然不滿足乖乖在家當普通的小貓，仍然天天跑進大學，在課堂上與其他大學生一起聽課，有時還會在走廊圍牆上睡午覺，再加上牠親人、愛撒嬌的性格，漸漸地全校都愛上牠。
這四年多來，Max幾乎可以說是風雨無阻，天天跑進大學裡上課，因此學校也決定，在今年畢業典禮中，頒發「榮譽博士」學位給Max，讓牠可以享有「完整貓咪福利」。
雖然在5月18日畢業典禮當天，Max沒有現身畢業典禮現場，隨後由飼主Ashley代替牠領取了證書，不過就算Max獲得了學位，依然還是天天現身校園中，持續為師生們帶來快樂。