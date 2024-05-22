台積電海外投資規模擴！新任國科會主委吳誠文：相信研發根留台灣
台積電積極對外投資規模擴大、先進製程相當受業界關注。新任國科會主委吳誠文今（22）日表示，國科會扮演的角色就是把台灣的科學園區管理完善，會配合行政院整體政策做好相關的規劃，而台積電半導體智慧製造走在世界領先，允諾「會給應該有的協助」，也相信台積電研發會根留台灣，還稱「現在台積電2奈米研發基地落腳新竹，2奈米先進製程也會在台灣，不只新竹，未來南部也會有。
記者林莞茜／綜合報導
吳誠文今日出席媒體見面茶會，接受訪問時提到，他專長接近半導體領域，對台灣高科技產業也有相當認識，目前半導體基礎上，發展「功率半導體」，未來應用在智慧電網及電動車上，吳誠文指出，台灣的半導體製造走在全世界前端，國科會所扮演的角色就是把台灣的科學園區管理完善，會配合行政院整體政策做好相關的規劃，因為科學園區的發展不只牽涉中央，也攸關地方政府的需求與當地發展，必須強調南北均衡、產業均衡，兼顧當地特色產業。
不過對於外界擔憂，台積電於海外擴廠，是否可能發生技術外流等風險，吳誠文指出，幾年前台積電到中國南京設12吋晶圓廠，但到目前為止，台積電南京廠沒有洩漏任何機密、技術也無外流，如今資訊安全技術成熟，加上所有關鍵製造、設備管控等其實全部都在台灣，「我相信台積電的承諾，確保研發留在台灣」。